Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото

Спостерігати за життям природи довкола можна вічно, адже це видовище справді захоплює. Особливо цікавим є дозрівання плодів, адже ми на власні очі бачимо, як з крихітної квітки виростає смачна ягода чи спілий фрукт.

Карантин зробив усіх нас уважнішими до деталей та навчив бачити красу в простих речах. Тож коли користувач Twitter на ім'я Алфі поділився фотографією ожини на різних етапах її життя, люди вирішили показати й результати власних спостережень за природою.

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Публікація Алфі стала вірусною та отримала понад мільйон вподобань. Ми ж переглянули найпопулярніші коментарі до неї та обрали фото, що вражають не менше.

"Полуниця має такий же життєвий цикл"

"Це фото життя надіслав мені тато. Він вирощує ягоди"

"Ці крихітні дикі полуниці легко не помітити під листям, але вони дуже смачні"

"Так виглядає дозрівання шовковиці"

"Життєвий цикл моєї малини"

"Цей сорт малини справді особливий"

"Щоб ожина пройшла цикл від зародка до стиглих плодів, потрібно 40 днів"

"А ось так дозріває лохина"

Дехто жартома, але влучно зазначає, що останній цикл життя ягід часто виглядає так:

Або так:

А яка ягода ваша улюблена?

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