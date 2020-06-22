Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото

  • 75
Достигання ожини - фото 1
Достигання ожини / twitter

Спостерігати за життям природи довкола можна вічно, адже це видовище справді захоплює. Особливо цікавим є дозрівання плодів, адже ми на власні очі бачимо, як з крихітної квітки виростає смачна ягода чи спілий фрукт.

Карантин зробив усіх нас уважнішими до деталей та навчив бачити красу в простих речах. Тож коли користувач Twitter на ім'я Алфі поділився фотографією ожини на різних етапах її життя, люди вирішили показати й результати власних спостережень за природою.

Це цікаво: Які напої не варто пити у спеку

Оригінальний пост: "Ожина проходить прикольні стадії життя"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411450

Публікація Алфі стала вірусною та отримала понад мільйон вподобань. Ми ж переглянули найпопулярніші коментарі до неї та обрали фото, що вражають не менше.

"Полуниця має такий же життєвий цикл"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411451

"Це фото життя надіслав мені тато. Він вирощує ягоди"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411452

"Ці крихітні дикі полуниці легко не помітити під листям, але вони дуже смачні"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411453

"Так виглядає дозрівання шовковиці"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411455

"Життєвий цикл моєї малини"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411461

"Цей сорт малини справді особливий"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411463

"Щоб ожина пройшла цикл від зародка до стиглих плодів, потрібно 40 днів"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411457

"А ось так дозріває лохина"

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411464

Дехто жартома, але влучно зазначає, що останній цикл життя ягід часто виглядає так:

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411465

Або так:

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411469

А яка ягода ваша улюблена?

Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото - фото 411470

Читайте також: Британців закликали рідше стригти газон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • 16 червня, 19:30
  • 2206
Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • Вчора, 17:50
  • 109
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2392518
Загрузка...
Новини