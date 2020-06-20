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Британців закликали рідше стригти газон: ось чому

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Газон - фото 1
Газон / theguardian

Благодійна організація зі збереження диких рослин Plantlife нагадала жителям Великобританії про те, що стрижка газонів шкодить комахам-запилювачам.

Організація рекомендує стригти траву не частіше одного разу на місяць, щоб рослини встигли розквітнути і залучити комах.

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Опитування волонтерів благодійної організації Plantlife показало, що на 80% газонів щодня можуть отримувати їжу близько 400 бджіл. Але якщо стригти газони не частіше разу на місяць, кількість квітучих рослин і нектару помітно збільшиться до 4000 бджіл на день.

Маргаритка, конюшина та інші низькорослі квітучі багаторічники чудово ростуть на газоні, причому періодичне зрізання газонокосаркою дозволяє їм збільшити кількість квітів. Однак якщо стригти галявину біля будинку занадто часто, квіти просто не встигнуть розпуститися. До того ж на газонах, які стрижуть рідше ніж раз на місяць, встигають розпуститися і інші польові квіти з довгими стеблами.

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Газон

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Джерело: theguardian
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