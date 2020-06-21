Не втамовують спрагу: які напої не варто пити у спеку

Що не можна пити у спеку

Літня спека нагадує про те, що варто пити більше води. Але є деякі напої, від яких краще відмовитись.

Американські науковці назвали напої, якими не можна зловживати у спеку. Річ у тому, що деякі напої не просто не втамовують спрагу, а й вдаряють по організму. До категорії заборонений влітку потрапили всі солодкі газовані води.

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Такі смаколики можуть призвести до ще більшого зневоднення та порушення роботи нирок. Це підтвердили і тести на тваринах, у яких після вживання напоїв з фруктозою та глюкозою виникли проблеми з браком води в організму, а внутрішні органи не витримували такого навантаження.

Тому влітку найкраще втамовувати спрагу звичайною водою. До того ж, вона не повинні бути холодною.

Краще відмовитись від солодких напоїв влітку

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