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Як довго коронавірус живе у річковій воді

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Дніпро / news-medical

Вчені з'ясували, що SARS-CoV-2 зберігається у воді протягом 25 днів. Попередні результати дослідження опубліковані в електронній науковій бібліотеці medRxiv.

Фахівці виявили, що протягом 25 днів SARS-CoV-2 зберігає життєздатність в прісній воді.

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Це означає, що при забрудненні водойм стічними водами існує ризик поширення інфекції. Країни з високим споживанням води та низькою щільністю населення, наприклад, Канада і Норвегія, мають найнижчий ризик. Тоді як в Іспанії і Німеччини він виявився значно вищим.

Автори дослідження вважають, що стабільність вірусу при різних значеннях рН і концентрації солей в холодній воді може означати, що вірус SARS-CoV-2 здатний виживати як в прісній, так і в морській воді. Не виключено, що морські тварини можуть накопичувати вірус. Наприклад, багато китоподібних мають аналог людського мембранного білка АПФ2, з яким зв'язується вірус SARS-CoV-2, щоб проникнути в клітину.

Як довго коронавірус живе у річковій воді - фото 412532

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Джерело: news-medical
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