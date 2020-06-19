10 важливих запитань лікарю-онкологу

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі – лікар-онколог.

Про усі тонкощі цієї складної та відповідальної професії розповів лікар, хірург-онколог Костянтин Титов у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Чому хворобу назвали "раком"? Чому все так дорого? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

І ще: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус

Чи можна самому визначити діагноз?

Якщо рак зовнішньої локалізації, то так. Наприклад, пухлину молочної залози жінка може самостійно у себе промацати. І, звісно, своєчасно звернутися до лікарів.

Чому всі стають лисими?

Не всі, а тільки ті пацієнти, які отримують певні види хімієтерапія. В онкології часто застосовують лікарський підхід, але це не тільки хімія. Це можуть бути імунні, антигормональні препарати. Облисіння настає тому, що є кілька препаратів, які повністю вбивають ракову клітину.

Сельма Блер після хіміотерапії

Який рак найбільш безглуздий?

По-перше, рак – це вже поняття злоякісної пухлини. Є дуже агресивні його форми: саркома, рак підшлункової залози, рак жовчного міхура, рак легень, деякі види раку молочної залози.

Рак буває тільки у людей?

Рак буває і у рослин, риб, ссавців.

Як сказати пацієнтові, що шансів немає?

Доросла адекватна людина, без психічних захворювань, має право знати свій діагноз. У радянські часи такий діагноз приховували, і у пацієнта не було мотивації робити операцію. А саме ця міра, наприклад, в окремих випадках, якраз і може привести до зцілення і врятувати життя.

Як переконати пацієнта в тому, що шанси є?

Дуже просто: запитатися, чи хоче він жити.

Чому немає одного щеплення від усіх видів раку?

Тому що рак – дуже гетерогенне, різностороннє захворювання. І у кожній його пухлини є 4 стадії. А в кожній стадії є ще підстадії, і в кожній з цих підстадій є свої біологічні підтипи: один спокійний, другий помірний, третій агресивний, четвертий надагресивний. І до кожного випадку потрібен індивідуальний підхід.

Чому хворобу назвали "раком"?

Хвороба так і пишеться: CR. Якщо брати грецьку мову, це Canser. А Canser перекладається з грецької як "річний рак". Коли раніше, у давні часи, лікарі розрізали трупи онкологічних пацієнтів, вони бачили, що пухлини мають мацаки. І саме вони лікарям візуально нагадали річного рака.

Чому все так дорого?

Найдорожче – це життя. А для того, щоб життя зберегти, потрібні ресурси. У тому числі і грошові.

Скільки може заробляти онколог?

По-різному. Зовсім молодий онколог може заробляти 20 000 гривень, або менше. А вже досвічений спеціаліст – і 70 000 і 80 000 гривень.

Це цікаво: 10 дурних запитань, які варто поставити хірургу