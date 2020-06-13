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Як допомогти організму легше переносити спеку

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Спека - фото 1
Спека / zdorovieinfo

Аномальна спека впливає на стан всього організму. Він швидко втрачає вологу і загострює деякі захворювання. Як впорається з такою погодою?

В першу чергу, постарайтеся менше часу проводити під палючим сонцем, а коли виходите на вулицю, не забувайте головний убір.

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Також віддайте перевагу одягу з натуральних тканин, які пропускають повітря і дозволяють йому циркулювати. Захищайте шкіру сонцезахисними кремами і не забувайте носити сонцезахисні окуляри.

При спекотній погоді рекомендують пити на добу не менше 2-х літрів води. Правильний водний режим нормалізує тиск, позбавить від перегріву, активізує обмін речовин. Замість води можна ще вживати не міцний чай, морс та хлібний квас. А от від спиртних напоїв краще відмовитися, тому що вони викликають зневоднення організму.

Літо - фото 409888
Літо

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Джерело: zdorovieinfo
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