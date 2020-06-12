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Названі способи позбутися тяги до солодкого

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Солодке - фото 1
Солодке / thehealthsite

Продукти з низьким глікемічним індексом або високим вмістом хрому, ванільні запахи і фізичні вправи – це лише частина способів, завдяки яким можна побороти тягу до солодкого.

Більше продуктів з низьким глікемічним індексом

Тяга до солодкого часто є ознакою того, що рівень цукру в крові не збалансований. Щоб це виправити, потрібно їсти трохи і часто (невеликі перекуси протягом дня). При цьому важливо вибирати продукти з низьким глікемічним індексом, які будуть повільно виділяти енергію. Йдеться про овочі, горіхи, бобові і складні вуглеводи, таких як овес і коричневий рис.

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Стабілізувати рівень цукру в крові за допомогою хрому

Мінеральний хром стабілізує рівень цукру в крові. Тим, у кого спостерігається регулярне і інтенсивне бажання з'їсти щось солодке, потрібно врахувати, що це може бути ознакою його низької кількості в раціоні. Щоб вирішити цю проблему, слід збільшити споживання таких продуктів, як яблука, броколі, гриби, спаржа, цільні зерна і виноградний сік.

Зосередитися на перевагах скорочення цукру в дієті

Вчені виявили, що цукор може змінити здатність вивчати і запам'ятовувати інформацію, в той час як дослідження показали, що він так само шкідливий для організму, як алкоголь і сигарети. Крім того, високий рівень цукру в крові може викликати процес, званий глікірування, який пошкоджує колаген, приводячи до обвислої шкірі і зморшків.

Солодощі - фото 409689
Солодощі

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Джерело: thehealthsite
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