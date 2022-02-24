Як заспокоїти дитину під час війни та правильно пояснити, що відбувається

Через велику кількість панічної інформації довкола російського вторгнення в Україну психологи радять батькам поспілкуватися зі своїми дітьми. Однак, важливо зробити це правильно!

У надзвичайних ситуаціях діти є одними з найбільш вразливих учасників подій. Тому батькам варто якомога більше спілкуватися з дитиною. Про це українська психологиня Світлана Ройз написала у фейсбуці.

Це цікаво: Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать

Обійми. Тілесний контакт у таких ситуаціях дуже важливий. Треба обійняти малюка, сісти на рівні очей, взяти за руку.

Проговорення реальності. "Тобі тривожно. Я теж боюся, і мені так само неспокійно. Але ж ми разом. Ми дорослі, і ми поруч і ми захищатимемо тебе". Важливо, щоб батьки говорили спокійно та повільно, спостерігаючи за змінами пози та реакціями дитини.

Нагадати про правила безпеки. "Звуки, вибухи лякають, і нам треба пам'ятати, що ми робимо. Не підходимо до вікон, йдемо в укриття, закриваємо вушка". Варто згадати правила дорожнього руху, не відчиняти двері чужим, мити руки перед їжею, носити маску, не йти з незнайомцями, перевіряти електроприлади, вимикати газ тощо.

Інформація. Важливо записати на папері всі можливі номери телефонів, імена дітей, дати народження, групу крові.

Батькам. Перше, що потрібно зробити, – заспокоїти себе в паніці. Дихання, телексні практики, вмиватися холодною водою. Від вашого спокою, як дорослих, залежать дії та спокій дітей!

І ще: Як зберігати спокій у тривожні часи: 5 порад від психологів