Корисно і смачно: готуємо нагетси з цукіні від Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив приготувати апетитну страву. Вона точно сподобається усім членам родини.

Замість звичних нагетсів з курятини він вирішив приготувати закуску з цукіні. Шукайте рецепт на сторінці шеф-кухаря у Instagram.

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Якщо ви вже приготували всі можливі страви з цих сезонних овочів, ловіть ще один цікавий і смачний рецепт закуски.

Такі нагетси виходять м’якими всередині, але хрумкими ззовні, – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Цукіні – 1 шт;

• Борошно – 200 г;

• Орегано сушений – 1 ч.л;

• Сіль – 1 ч.л;

• Вода – 300 мл;

• Панірувальні сухарі – 50 г;

• Олія для смаження – 1 л.

Спосіб приготування:

1. Цукіні нарізати кільцями і вирізати серединку.

2. Борошно змішати з приправами та водою й перемішати до однорідності.

3. Цукіні занурити спершу в кляр, а потім в панірувальні сухарі і смажити в великій кількості розігрітої олії.

4. Подавати зі сметанним, або будь-яким іншим улюбленим соусом.

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