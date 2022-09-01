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Як доглядати за авто восени: 9 порад, які допоможуть водіям легко пережити осінь
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Настала складна для автомобілістів пора року – осінь. Дощі, бруд та короткий світловий день впливають не лише на комфорт та безпеку водіння, а й на технічний стан машини. Тож саме час ділитися з тобою лайфхаками, якими користуються досвідчені водії, аби уникнути осінніх проблем з авто.
Звісно, підготовка до осіннього періоду не є такою ж кардинальною, як підготовка до зими, проте низку заходів провести просто необхідно. Зокрема, восени мити автомобіль доводиться частіше, фари треба вмикати раніше, а мотор заводиться гірше, ніж в теплу пору року. Але це далеко не усе, на що важливо звернути увагу, аби продовжити "життя" автомобіля. Детальніше читай далі на Радіо MAXIMUM.
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9 осінніх порад для водіїв
Стан кузова
Під час їзди часто утворюються різні відколи та подряпини і роблять кузов вразливим перед осінньою негодою. Підвищена вологість може привести до корозії лакофарбового покриття автомобіля. Але цього можна уникнути.
Засоби проти поширення корозії:
- Захисний олівець. Він дозволяє зафарбувати невеликі пошкоджені фрагменти, перешкоджаючи поширенню іржі.
- Аерозоль. Балончик з фарбою того ж відтінку, що й автомобіль.
- Твердий віск. Кузов покривається щільним шаром воску, не дозволяючи іржі розвиватися. Це можна зробити самостійно на автомийці або в автосервісі. Воскове покриття рекомендують наносити навіть якщо немає проблем з цілісністю лакофарбового шару авто.
Покриття кузова воском – відмінний профілактичний засіб, що перешкоджає утворенню корозії.
Стан салону
Недостатньо захистити машину від вологи лише зовні, оскільки зсередини вона теж зволожується. Днище авто може прогнивати, якщо волога надовго буде накопичуватися під килимками. Крім того, бажано прибрати з салону всі предмети, які добре вбирають і тривалий час утримують рідину. Це можуть бути ганчіркові килимки, шторки, подушечки і тд.
Порада: тканинні килимки краще замінити на гумові або силіконові.
Акумулятор
Зниження температури повітря не може не позначитися на роботі акумулятора. Восени він працює важче, з деякими перебоями. Нові акумулятори при підготовці до осіннього сезону досить просто добряче зарядити, а ті, які відпрацювали 5-7 років, краще взагалі замінити. Якщо немає можливості купити новий акумулятор, будь готовим до того, що у будь-який момент, у найхолоднішу погоду, авто не заведеться.
Колеса
Особливу увагу при підготовці авто до осінніх холодів потрібно приділити колесам. Їхній ідеальний стан – запорука безпеки в дорозі:
- Протектор. Різниця між візерунками і підставою шини повинна бути не менше як 3 мм на літній гумі, і не менше ніж 4,5 мм на зимовій. Якщо ці показники не вписуються у норму, шини потрібно замінити.
- Тиск. Через перепади температури, тиск усередині шин змінюється. Через перебої з тиском, колеса можуть лопнути під час руху.
- Диски. В ожеледь дорогу зазвичай посипають реагентами, які, своєю чергою, негативно впливають на металеві диски. Якщо на дисках є пошкодження, краще заздалегідь обробити їх спеціальними захисними засобами, що дозволить продовжити термін їх служби.
Важливо: міняти літню гуму на зимову потрібно тоді, коли середня добова температура тримається у межах +7 – +8 градусів.
Фари
Восени сутінки наступають раніше, відповідно і навантаження на фари збільшується. Необхідно простежити, щоб оптика не піддавалася постійному впливу вологи, яка може викликати окислення деталей. Потужність світлового променя повинна добре освітлювати дорогу і при цьому не сліпити інших водіїв. Відрегулювати інтенсивність світла можна самостійно.
Склоочисники
Завдання склоочисників – оперативно видалити забруднення і вологу, що заважають повноцінному огляду. Чим щільніше щітки прилягають до лобового скла, тим кращий буде результат, тому великі забруднення (наприклад, листя та інше сміття) краще змивати самостійно.
Важливо: з настанням холодів, літній омивач скла слід замінити на зимовий, який не буде замерзати.
Шкребки та щітки
Дощ, який ллє звечора, вночі замерзає і утворює шар криги на кузові й склі. Необхідно з настанням холодної погоди мати в машині допоміжні засоби для видалення льоду.
Моторне мастило
Заміна моторного мастила – регулярна процедура, яку потрібно повторювати кожні 10-12 тисяч пробігу. Однак, при зміні кліматичних умов, краще заливати чисте масло, не залежно від терміну експлуатації старої порції.
Ручне гальмо
Ручне гальмо – деталь, яка погано сприймає настання холодів. При підготовці до осіннього сезону, варто уважно вивчити стан ручного гальма: чи немає пошкоджень, надмірних потертостей і т. д. Якщо стан приводів і тросів незадовільний, їх потрібно прочистити, гарненько змастити або замінити.
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