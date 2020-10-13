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Чому у чоловіків з віком починає рости живіт
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Багато чоловіків починають дивуватися після 30 років у них з якихось незрозумілих причин починає рости живіт. Розповідаємо, що є причиною появи пивного животика у представників сильної половини людства.
Експерти переконують, що причини росту животів у чоловіків прості та зрозумілі.
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З віком обмін речовин у людини сповільнюється, а жир починає накопичуватися в області талії. Тож не потрібно дивуватися, що після 30 років твій торс може обростати жирком.
Особливо швидко процес відкладення жирів проходить у разі, якщо чоловік не займається спортом, веде сидячий спосіб життя та замість піших прогулянок віддає перевагу поїздкам на транспорті.
Після 30 років сповільнюється обмін речовин
Крім зовнішнього вигляду, зайві жирові відкладення погано впливають і на здоров'я. Жир на талії тисне на діафрагму. Це призводить до низького рівня кисню у серцевому м'язі. Велика вага на животі також навантажує хребет і інші суглоби.
Тож експерти рекомендують не перевантажувати власний організм після 30 років важкою їжею та шкідливими звичками. До того ж збалансована дієта дозволить відтермінувати появу пивного животика, якщо у вас є схильність до цього.
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