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Чому у чоловіків з віком починає рости живіт

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Чому після 30 у чоловіків росте живіт - фото 1
Чому після 30 у чоловіків росте живіт

Багато чоловіків починають дивуватися після 30 років у них з якихось незрозумілих причин починає рости живіт. Розповідаємо, що є причиною появи пивного животика у представників сильної половини людства.

Експерти переконують, що причини росту животів у чоловіків прості та зрозумілі.

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З віком обмін речовин у людини сповільнюється, а жир починає накопичуватися в області талії. Тож не потрібно дивуватися, що після 30 років твій торс може обростати жирком.

Особливо швидко процес відкладення жирів проходить у разі, якщо чоловік не займається спортом, веде сидячий спосіб життя та замість піших прогулянок віддає перевагу поїздкам на транспорті.

Чому у чоловіків з віком починає рости живіт - фото 430122
Після 30 років сповільнюється обмін речовин

Крім зовнішнього вигляду, зайві жирові відкладення погано впливають і на здоров'я. Жир на талії тисне на діафрагму. Це призводить до низького рівня кисню у серцевому м'язі. Велика вага на животі також навантажує хребет і інші суглоби.

Тож експерти рекомендують не перевантажувати власний організм після 30 років важкою їжею та шкідливими звичками. До того ж збалансована дієта дозволить відтермінувати появу пивного животика, якщо у вас є схильність до цього.

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Джерело: Medikforum
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