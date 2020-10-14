Скільки годин потрібно спати, щоб ясно мислити

Питання, яка ж опитувальна кількість годин для сну, є доволі популярним, адже у намаганні встигнути все люди часто нехтують цією важливою річчю. Розповідаємо, скільки часу треба виділяти на сон, щоб зберегти хороший розум.

Науковці відстежили зв'язок між тривалістю сну та когнітивними здібностями людей. Хоч чимало хто й дозволяє собі всього декілька годин нічного відпочинку, списуючи все на продуктивність саме у цей час доби, але насправді учені не радять спати надто мало. Цікавим є те, що дуже довгий сон – також не корисний.

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Під час опитування понад 20 тисяч осіб вдалось визначити, що найкращий варіант – це 7 годин сну. А от ті, хто сплять значно більше (близько 10 годин) або менше (до 4 годин), демонструють серйозні погіршення когнітивних функцій. Тому цим людям рекомендують обачніше ставитись до свого режиму, адже з віком така гра зі сном може позначитись на якості пам'яті, а також здатності аналізувати та сприймати інформацію.

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