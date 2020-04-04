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Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті

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речі з 90-х - фото 1
речі з 90-х

Сучасні діти можуть взагалі не зрозуміти, що за дивні предмети на фото та що з ними робити, але ті, що пам'ятає 90-ті, точно все впізнають та згадають своє минуле. Ностальгуймо разом!

Компакт-диски з музикою, домашній тамагочі, фішки з покемонами, прикраси з бісеру та гумок – це все знайомо тим, хто виріс у 90-ті. Наше дитинство було незабутнє, веселе та цікаве.

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Часом хочеться повернутися у ті часи, тож ми знайшли фото речей, які одразу ж віднесуть вас магічним чином у дитинство.

Легенда свідчить, що блакитна частина стирає чорнило, а олівці з картриджами підступні, адже втративши один з них, тобі буде непереливки.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396159

Сучасні діти ніколи не зрозуміють, навіщо натискати кнопку 3 рази, щоб надрукувати 1 букву, і навіщо витягати кульку з комп'ютерної мишки.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396168

Ось так батьки вибирали, яку музику слухати в дорозі, а так вміщали весь плей-лист.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396162

Це карти "Солітера" на Windows 95, а це біль тих, хто народився до нульових.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396160

У всіх була подруга, яка плела фенечки, адже у той час розумілися на рукоділлі.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396166

Діти збирали дивні іграшки з McDonald's і картонні кружальця. Тільки обрані знають, як ними користуватися і що вони вартували.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396167

Ідеальний образ: ця куртка і пара взуття.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396164

Ми любили обклеювати все підряд!

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396163

Спінери дітей з 90-х.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396161

Тамагочі замість домашньої тварини та найскладніші завдання на дозвіллі.

Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті - фото 396165

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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