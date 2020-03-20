СВ-шоу з Вєркою Сердючкою: за що ми полюбили телепередачу 2000-х

Вєрка Сердючка у виконанні Андрія Данилка створили справжню сенсацію на українському телебаченні – СВ-шоу. Глядачі полюбили цю програму й слідкували за новими гостями до останнього випуску. Згадаймо, що ж саме підкорило увагу та серця фанатів.

Перше late night show України

СВ-шоу – це феномен. Те, що відбувалося на телеекранах ніяк інакше не назвати. Перший випуск українці побачили у 1997 році на телеканалі "1+1". Цей проєкт став шалено популярним за дуже короткий термін. Це справжній мікс жанрів, адже тут і гумористичний формат, і музичний, і ток-шоу.

Концепція цікава і нова для українського глядача з 90-х – в імпровізованому спальному вагоні першого класу Вєра, її помічниця Геля та запрошені гості (зірки естради, політики, актори) подорожували разом та обговорювали все, що можна було обговорити. Вони співали, дуркували, філософствували – проживали у тому СВ, а глядачі могли побачити зірок справжніми, адже вся атмосфера сприяла тому, щоб вони скидали з себе сценічні образи.

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Та сама Вєрка

Незмінна ведуча шоу – Вєрка Сердючка, яку створив Андрій Данилко. Це справжня легенда українського шоу-бізнесу, яка завжди продукувала унікальний український культурний продукт. Вітчизняне телебачення могло розвиватися зовсім інакше, якби не поява Вєрки. Ті, хто дивилися СВ-шоу, досі пам'ятають примітні фрази Сердючки та її жарти. Ностальгія за ексцентричним образом та поведінкою Вєри періодично находить на фанатів, адже цей проєкт лишив на нашому суспільстві культурний слід.

Важливо зауважити, що шоу не стало би таким популярним, якби Вєрка не показала себе, як дуже хороший інтерв'юєр. Тому і гості погоджувалися приходити на СВ-шоу. Разом вони були собою, розважалися та імпровізували. І це не тільки не шкодило, а навпаки – закохувало у них глядачів.

Помічниця Геля

Мовчазна Геля, помічниця Вєрки Сердючки в "СВ-шоу", була і залишається одним з головних секс-символів українського телебачення з 90-х. Її образ – це трапецієподібні сукні, а-ля ялинка, та смішливий і наївний внутрішній світ.

Актриса, яка зіграла Гелю, Радміла Щоголева, потрапила на проби в "СВ-шоу" до Володимира Тихого досить випадково. Вона прийшла, прочитала вірш Тараса Шевченка, пішла, а запросили її у проєкт вже потім.

Зіркові гості

Серед гостях Вєрки були зірки першого ешелону, надзвичайно популярні та успішні: Святослав Вакарчук, Ірина Білик, "ВІА Гра", Микола Вересень. Також були російські, та СНДшні зірки: Людмила Гурченко, Лоліта, Наталя Корольова, Філіп Кіркоров. Шура та інші.

СВ-шоу – Вєрка Сердючка і гурт "Океан Ельзи":

СВ-шоу – Вєрка Сердючка і Олег Скрипка та Євген Рогачевський:

СВ-шоу – Вєрка Сердючка і Сергій Сивохо:

СВ-шоу – Вєрка Сердючка і Ірина Білик:

СВ-шоу – Вєрка Сердючка і Богдан Бенюк:

СВ-шоу – Вєрка Сердючка і група "ВІА Гра":

СВ-шоу – Вєрка Сердючка і Ляпіс Трубецький:

Кінець СВ-шоу настав досить неочікувано. За словами, Андрія Данилко проєкт вичерпав сам себе. Тож у 2002 році потяг із єдиним СВ-вагоном рушив у депо.

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