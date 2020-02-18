Як чоловіки та жінки реагують на легкодоступних партнерів: цікаве дослідження

Люди запросто розпізнають серед потенційних партнерів тих, кого легко спокусити та ким можна маніпулювати. Але, як стверджують дослідники з Університету Брунеля (Великобританія), чоловіки і жінки реагують на легкодоступних партнерів зовсім по-різному.

Як правило, в дослідженнях на цю тему за замовчуванням розглядають ситуацію, де в ролі спокусника виступає чоловік. Автор роботи Лора Едейр і її колеги вирішили з'ясувати, а як діють жінки з легкодоступними партнерами.

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Так, до вибірки увійшла 151 дівчина. Учасницям експерименту показали 110 фотографій чоловіків. На деяких знімках були помітні риси, пов'язані з підвищеною вразливістю для сексуальної експлуатації (до них дослідники віднесли сором'язливість, юність, сонливість, сп'яніння, незрілість або нерозсудливість).

У дівчат запитали, наскільки кожен з чоловіків привабливий для випадкового сексу або для серйозних стосунків, а також наскільки легко було б його спокусити. Відповіді порівняли з результатами аналогічного експерименту, проведеного у 2012 році серед чоловіків. Виявилося, що жінки інтуїтивно розпізнають потенційних партнерів, якими легко маніпулювати. При цьому, на відміну від чоловіків, вони не вважають ці риси привабливими.

"Жінок не приваблюють чоловіки, якими легко маніпулювати або яких легко обманювати. Що приваблює жінок? Гарне здоров'я і зацікавленість в них", – стверджує доктор Едейр.

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