5 природних способів покращити сексуальний потяг

Ці поради позитивно вплинуть на ваше інтимне життя

У День Святого Валентина хочеться подарувати радість та насолоду коханій людині. Секс – одне з найкращих втілень цього завдання. Ділимось п'ятьма простими природними способами покращити сексуальний потяг!

Піші прогулянки. Вони допомагають не тільки худнути при наявності зайвої ваги, а й повертати колишню фізичну форму. Крім того, ці легкі тренування підвищують вашу витривалість, а для сексу потрібно її тренувати, якщо ви хочете продовжити задоволення. Вам знадобиться енергія.

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Здорове харчування. Додайте побільше фруктів, овочів, цільнозернових і риби у ваш раціон. Ця їжа також підвищує витривалість і зміцнює здоров'я в цілому, яке потрібне для здорового й активного сексуального життя.

Не забудьте про здорове та збалансоване харчування

Зайва вага. Додаткові кілограми викликають еректильну дисфункцію. Відтак дуже важливо стежити за вагою.

Здоров'я судин. Регулярно вимірюйте артеріальний тиск, боріться з холестериновими відкладеннями. Чим чистіші судини, тим вища провідність крові. В тому числі, і до області статевих органів, що важливо для сексу.

Здоров'я порожнини рота. Дослідження у The Journal of Sexual Medicine показало, що хвороби порожнини рота можуть призводити до імпотенції. Слідкуйте за гігієною зубів і ясен.

Ну і не забувайте, що від заняття коханням потрібно отримувати неабияке задоволення. Кохайтеся та будьте коханими ;)

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