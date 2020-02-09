Мастурбація може замінити ліки проти грипу та застуди: цікаве дослідження

Дослідники з Університетської клініки в Ессені попросили 11 добровольців взяти участь в експерименті, який вивчав вплив мастурбації на кількість лейкоцитів та імунну систему.

Мастурбація підвищує імунну систему і підвищує рівень лейкоцитів, допомагаючи боротися з інфекціями та хворобами. Це відбувається внаслідок викидів окситоцину і дофаміну, гормонів кохання і щастя, а також зниження рівня кортизолу – гормону стресу.

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Кількість лейкоцитів кожного учасника аналізували за 5 хвилин до і через 45 хвилин після досягнення оргазму. Результати підтвердили, що сексуальне збудження та оргазм збільшили кількість лейкоцитів, особливо природних клітин-кілерів, які допомагають боротися з інфекціями.

Крім того, мастурбація може полегшити біль і допомагає спокійно заснути, що теж є запорукою сильної імунної системи. Це підтверджує невролог і фахівець з головного болю Стефан Еверс, запевняючи, що напад мігрені відступає після мастурбації приблизно у кожного третього пацієнта.

Науковець і його команда провели дослідження за участю 800 осіб з мігренню. У 60% з них біль відступив після мастурбації і досягнення оргазму. Фахівці впевнені, що якщо мастурбувати регулярно, то імунітет буде досить міцний, щоб справлятися з хворобами та не підпускати їх зовсім.

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