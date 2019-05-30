5 книг про те, як керувати майбутнім

В одній з книжок цього огляду майбутнє бачиться авторам, як Нове Просвітництво, що вбере в себе досягнення різних культур.

Таким самим чином нам пропонують у своєму баченні майбутнього економіку, політику, екологію та навіть філософію і психологію, протиставляючи новий антропоцентризм віджилому ринковому фундаменталізму. А вже як керувати таким господарством – про це мова у книжках інших авторів.

"Come On! ", Ернст Ульріх фон Вайцзекер, Андерс Війкман

(К.: Саміт-книга, 2019)

Ця феноменальна книжка про капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети, будучи видана за підтримки Української асоціації Римського Клубу і її голови Віктора Галасюка – по суті, маніфест реалізму. Вихід з лабіринту "порожнього світу", де ресурси сприймалися майже як безмежні в якому ми жили ще не так давно, до "повного світу", де ми опинилися сьогодні. І саме сьогодні, як вважають автори, потрібна якісно нова парадигма, яку називають "новим Просвітництвом".

"Нове Просвітництво", "Просвітництво 2.0", навряд чи буде зосереджене лише на Європі, – уточнюють автори. – Воно має увібрати видатні традиції інших цивілізацій. Ідеологія балансу між людиною і природою; між довгостроковими наслідками і тактичними завданнями; між швидкістю і стабільністю; між особистим та суспільним; між релігією та державою; між справедливою винагородою та соціальною рівністю; між ринковими силами та законом. Таким чином, двійко поважних авторів та ще понад 30 співавторів поєднують у своєму баченні майбутнього економіку, політику, екологію та навіть філософію і психологію, протиставляючи новий антропоцентризм віджилому ринковому фундаменталізму. Адже світ, в якому домінує людина, все ще може мати процвітаюче майбутнє для всіх. Для цього необхідно припинити деградацію нашої планети, і саме у зв’язку із цим книга запрошує читачів та учасників дискусії долучатися до одного з численних можливих шляхів створення сталого світового суспільства.



"Маркетингові війни", Ел Райс, Джек Траут

(Х.: Фабула, 2019)

Ця книга – один з найгеніальніших в світі підручників з маркетингу. Легка, інформативна, надзвичайно практична. Мало не з першого дня виходу в світ (в 1986 р) вона стала настільним посібником для сотень тисяч професіоналів у всьому світі. У розвинених країнах сьогодні неможливо знайти фахівця з маркетингу, керівника компанії або менеджера, який би не проштудіював цю книгу – так само, як годі шукати будь-яку серйозну книги з маркетингу, в якій би автори не посилалися на "Маркетингові війни".

Основна ідея книги - маркетинг це війна. І для маркетингу діють ті ж закони, що і в збройних конфліктах. Автори розглядають військові закони, описані в книзі К. Клаузевіца (1832 р.) і проводять аналогії для маркетингу. Фундамент будь-якої маркетингової діяльності вони бачить в розумінні поточної позиції компанії на ринку. Ця позиція визначає тип "війни", яку має вести компанія – оборонну, наступальну, флангову або партизанську. Для кожного типу "війни" в книзі прописані базові закони.



"Однакові чи різні? Геноміка", Франсіско Хав'єр Соберон Майнеро, Моніка Берґна

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)

Ця цікава та практична книжка розповідає про ДНК, геном та гени — одні з найзагадковіших феноменів сучасної науки. Свого часу стало відомо, що людина складається з мільярдів клітин і в кожній — є ядро із утвореним ДНК геномом. Саме ЦК явище вчені називають молекулою життя з інструкціями для кожного індивіда. Які вони, ці інструкції? Це поради чи правила? Тож автори недаремно на початку перепитують, чи знає читач про те, що всі ми, живі істоти, маємо спільну клітинну мову? Це означає, що ми — люди й рослини — мали колись спільного предка. Ми маємо спільну частину нашої ДНК з нашими сусідами, зокрема мавпами й навіть мухами. Але що робить нас такими різними?

"Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними", Річард Флорида

(К.: Наш Формат, 2019)

Ця книга про те, як сучасні міста колонізували заможні й успішні люди, залишивши далеко позаду жителів сіл і містечок. Хаби, коворкінги і хайтек-інновації поглинули парки, магазини та кав’ярні. Розбудова міст і міських районів призвела до нестримного збільшення орендних плат і концентрації багатства. У цій книжці економіст і соціолог Річард Флорида розглядає кризу, що спричинила нинішній тип урбанізації.

"Сьогодні, як ніколи раніше, – пише він, – завдяки силам кластеризації найбільш важливі й найбільш інноваційні галузі промисловості та найталановитіші, найамбітніші, найзаможніші люди концентруються у дрібці провідних суперзіркових міст з інтелектуальними і технологічними хабами. Ця невелика елітарна група перемагає у гонитві тоді як більшість міст, якщо не всі, борються, завмирають.



"Управление будущим", Георгий Почепцов

(Х.: Фоліо, 2019)

Автор цієї книжки, пишучи на тему інформаційних воєн, пропаганди, теорії комунікації, інформаційних та комунікативних технологій. недаремно вважає, що країна, яка будує майбутнє, буде жити за своїми правилами. Натомість країна, яка не робить цього, буде жити за чужими, оскільки вона буде будувати майбутнє для кого-то другого. Для кого саме? Майбутнє завжди було цікаво в першу чергу військовим, світовим нафтовим і газовим компаніям і державам в сфері енергетики. Але сьогодні майбутнє вплине на життя кожного, оскільки всі будуть залежні від роботизації і розвитку штучного інтелекту, оскільки зникне безліч професій.

"Часто мы понимаем и чувствуем, что нас ожидает, – пише автор, – но еще более часто мы реагируем на приход такого неожиданного будущего достаточно неадекватно. Мы отворачиваемся или замираем, надеясь, что злые ветры пронесутся мимо".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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