Як бути фізично активним впродовж дня, коли спортзали закриті

Тривале перебування в будь-якій статичній позі негативно впливає на організм. Тому просто необхідно бути хоч трохи активними впродовж дня. Нутриціологиня Надя Андрєєва порекомендувала, як гармонійно додати рух у повсякденну рутину.

Як радить Надя Андрєєва в Instagram, найпростіше рішення – це збільшення часу ходьби протягом дня. Вона зазначила, що наші предки завжди рухалися дуже багато: люди в багатьох племенах проходили 15-20 кілометрів на день.

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Це не був їхній усвідомлений вибір, їх змушувало саме життя. Їду треба було добувати, воду носити, полювати і так далі. Зараз ситуація змінилася докорінно. Можна сказати, що сучасний стиль нашого життя протистоїть тому, до чого генетично наш організм адаптувався за багато тисячоліть, – зазначила нутриціологиня.

Скільки треба проходити кроків в день?

За словами Андрєєвої, щоденно варто проходити 10-12 тисяч кроків. З часом цю кількість можна збільшувати. Тим більше, що погода зараз сприятиме тривалим прогулянкам.

Крім цього, вона рекомендує щодня ходити близько 1,5 години, якщо швидким кроком. Це може бути годину вранці, пів години ввечері або 45 хвилин вранці і 45 хвилин увечері – корисно і приємно.

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