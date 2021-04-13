На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як бути фізично активним впродовж дня, коли спортзали закриті
-
- 8
Тривале перебування в будь-якій статичній позі негативно впливає на організм. Тому просто необхідно бути хоч трохи активними впродовж дня. Нутриціологиня Надя Андрєєва порекомендувала, як гармонійно додати рух у повсякденну рутину.
Як радить Надя Андрєєва в Instagram, найпростіше рішення – це збільшення часу ходьби протягом дня. Вона зазначила, що наші предки завжди рухалися дуже багато: люди в багатьох племенах проходили 15-20 кілометрів на день.
І ще: Лайфхаки для тих, хто спить достатньо, проте не може виспатися
Це не був їхній усвідомлений вибір, їх змушувало саме життя. Їду треба було добувати, воду носити, полювати і так далі. Зараз ситуація змінилася докорінно. Можна сказати, що сучасний стиль нашого життя протистоїть тому, до чого генетично наш організм адаптувався за багато тисячоліть, – зазначила нутриціологиня.
Скільки треба проходити кроків в день?
За словами Андрєєвої, щоденно варто проходити 10-12 тисяч кроків. З часом цю кількість можна збільшувати. Тим більше, що погода зараз сприятиме тривалим прогулянкам.
Крім цього, вона рекомендує щодня ходити близько 1,5 години, якщо швидким кроком. Це може бути годину вранці, пів години ввечері або 45 хвилин вранці і 45 хвилин увечері – корисно і приємно.
Читайте також: Як правильно заїдати стрес без шкоди для здоров'я
-
09:47Як бути фізично активним впродовж дня, коли спортзали закриті
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня
-
08:50Зірка фільму Сам удома Маколей Калкін вперше став батьком
-
08:22Названо три знаки Зодіаку, які зустрінуть своє кохання у квітні
-
07:59У NASA показали на відео блакитні марсіанські піщані дюни
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:31Унікальний восьмиколісний фургон Volkswagen-Ford пустять з молотка
-
07:13Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати
- 12 квітня
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
21:40Чиста містика: фотограф показав ранковий місяць над Хортицею
-
21:26Sotheby's продасть кросівки Каньє Веста за 1 мільйон доларів: їм 12 років
-
21:1713 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Астрологи розкрили найтурботливіші знаки Зодіаку
-
20:42Рідкісний iPhone 11 Pro продали за 2700 доларів: у чому його особливість
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Жінка у вікні: Netflix випустив новий трейлер фільму з Емі Адамс
-
20:12Forbes продав віртуальну версію своєї обкладинки за 333 тисячі доларів
-
19:50Експерт розвіяв міфи про небезпеку популярного продукту
-
19:42Через 18 років Busta Rhymes і Mariah Carey випустили продовження свого хіта
-
19:25Настя Каменських позувала в ультракоротких шортиках
-
19:12Стильний і спритний: Citroen представив флагманський кросовер C5 X
-
18:53Лайфхаки для тих, хто спить достатньо, проте не може виспатися
-
18:45Від пацанки до панянки 5 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:24Штучний інтелект написав сценарій для найгіршого фільму в історії: смішне відео
-
18:17Гороскоп на 13 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 квітня
-
07:13Яку річ потрібно негайно прибрати з ванної кімнати
- 12 квітня
-
21:55Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)
-
17:55Красуні показують епічні селфі, на яких їх неможливо впізнати (фото)
-
14:15GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 квітня
-
08:12Голос країни 11 сезон 12 випуск: як пройшов перший прямий ефір
- 11 квітня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча тренерка Теммі Хемброу, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
16:48Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса
- 10 квітня
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
14:18Ці напої гарно стимулюють роботу мозку
-
12:17День братів і сестер 2021: вірші, смс і картинки для привітання рідних
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 квітня
-
08:58Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей
-
08:12Учені розповіли, яка дієта не підходить для чоловіків
- 09 квітня
-
21:53Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше
-
18:31Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
16:21Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+
-
12:18Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня