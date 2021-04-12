Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Лайфхаки для тих, хто спить достатньо, проте не може виспатися

  • 3
Сон - фото 1
Сон / pinterest

Якщо хочете, щоб кожен новий день приносив радість, гарний настрій і був продуктивним, тоді навчіться висипатися.

Іноді навіть після 8-9 годин сну людина може відчувати себе втомленою. Якість сну залежить не тільки від його тривалості, а й від інших зовнішніх факторів, про які ми часто не замислюємося.

Без паніки. Не треба лягати в ліжко з бажанням швидше заснути, тому що сон, як на зло, може не наступати. Однак не варто хвилюватися або боятися того, що ви знову ляжете невчасно, а завтра будете відчувати себе весь день втомленими. Ця тривога якраз і заважає вам розслабитися. Про це пише cnn.

І ще: Три найбільш довірливих знаки Зодіаку серед жінок

Займіться активністю. Щоб сон був міцним і тривалим, зробіть ввечері розтяжку, а ще краще займіться йогою, яка допоможе вам максимально розслабитися, відверне від нав'язливих думок і налаштує на позитивний лад.

Перегляньте своє спальне місце. Можливо, ви не можете нормально виспатися, тому що у вас незручна подушка, матрац або постільна білизна? Варто переглянути свою спальню і організувати комфортні умови для сну.

Свіже повітря. У боротьбі з безсонням добре допомагає свіже повітря, тому ввечері відкрийте балкон або вікно і провітріть кімнату, щоб повітря не було важким і сухим. Якщо в приміщенні прохолодно, з'являється бажання сховатися з головою під ковдру і зігрітися, а так заснути набагато легше.

Лайфхаки для тих, хто спить достатньо, проте не може виспатися - фото 455322

Це цікаво: Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини