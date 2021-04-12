Лайфхаки для тих, хто спить достатньо, проте не може виспатися

Якщо хочете, щоб кожен новий день приносив радість, гарний настрій і був продуктивним, тоді навчіться висипатися.

Іноді навіть після 8-9 годин сну людина може відчувати себе втомленою. Якість сну залежить не тільки від його тривалості, а й від інших зовнішніх факторів, про які ми часто не замислюємося.

Без паніки. Не треба лягати в ліжко з бажанням швидше заснути, тому що сон, як на зло, може не наступати. Однак не варто хвилюватися або боятися того, що ви знову ляжете невчасно, а завтра будете відчувати себе весь день втомленими. Ця тривога якраз і заважає вам розслабитися. Про це пише cnn.

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Займіться активністю. Щоб сон був міцним і тривалим, зробіть ввечері розтяжку, а ще краще займіться йогою, яка допоможе вам максимально розслабитися, відверне від нав'язливих думок і налаштує на позитивний лад.

Перегляньте своє спальне місце. Можливо, ви не можете нормально виспатися, тому що у вас незручна подушка, матрац або постільна білизна? Варто переглянути свою спальню і організувати комфортні умови для сну.

Свіже повітря. У боротьбі з безсонням добре допомагає свіже повітря, тому ввечері відкрийте балкон або вікно і провітріть кімнату, щоб повітря не було важким і сухим. Якщо в приміщенні прохолодно, з'являється бажання сховатися з головою під ковдру і зігрітися, а так заснути набагато легше.

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