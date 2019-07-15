Ведучі Радіо МАКСИМУМ постаріли за один день: шокуючі фото

Мережу підкорив додаток FaceApp, що показує, як користувачі будуть виглядати в старості. Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до тренду та теж "зістрались". Дивіться, що з цього вийшло!

FaceApp – не новий додаток: він з'явився в 2017 році і тоді ж викликав фурор у мережі. За допомогою штучного інтелекту програма дуже реалістично перетворює обличчя користувачів. Наприклад, можна зістарити своє лице на знімку, омолодити його або ж змінити стать.

Завантажити FaceApp можна в Google Play​ або App Store

Нова хвиля популярності FaceApp виникла тому, що додаток удосконалив свої алгоритми, а зображення стали ще реалістичнішими. Ми перевірили це власному досвіді. Дивіться, який вигляд матимуть ведучі Радіо МАКСИМУМ у старості!

Ксюша Кліндухова

Микола Мороз

Юля Калиновська

Тарас Дудей

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