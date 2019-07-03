Новий флешмоб вражає мережу: зірки показали найскладніші трюки з пляшками

Джейсон Стетхем взяв участь у популярному флешмобі / Кадр з відео

Світові актори і спортсмени взяли участь в флешмобі #bottlecapchallenge, який набирає обертів в інтернеті.

Суть флешмобу полягає в тому, щоб на розвороті ногою відкрити пляшку, не розбивши її.

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Справжній трюк може виконати тільки підготовлена людина. Наприклад, це вдалося акторові Джейсону Стетхему і співакові Джону Майєру, а також чемпіону UFC в напівлегкому дивізіоні Максу Холловейю.

Недавно чемпион UFC Макс Холлоуэй запустил челлендж #bottlecapchallenge. Цель – открыть крышку бутылки ударом ногой. Тут – несколько самых ярких попыток повторить трюк pic.twitter.com/bwvEnuNOqZ — Sports.ru (@sportsru) 30 червня 2019 р.

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