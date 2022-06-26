Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв

Як боротися з сонливістю за кермом / pexels

Війна вносить свої корективи у наше життя і часом змушує зриватися з місця та їхати світ за очі. Українці з особливо небезпечних областей часто евакуйовуються у безпечні регіони на власних автівках.

Але варто зважати на те, що літо робить далеку дорогу значно важчою. Водіння у спеку дуже виснажує. Тож у пресслужбі поліції Львівської обласні розповіли водіям, як боротися з сонливістю за кермом.

І ще: Як їхати далі, якщо асфальт закінчився: 5 хитростей для безпечного водіння ґрунтовками

Як не заснути за кермом під час поїздки

добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед дорогою, поспіть якнайдовше);

уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;

перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;

підтримуйте розмову з пасажирами — цікава розмова відмінно стимулює роботу головного мозку;

тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;

робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;

під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.

Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися

ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати — повіки важчають й закриваються повільно);

ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;

не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;

руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу.

Усе це — ознаки втоми мозку й сонливості. Тому негайно зупиніться на узбіччі. І пам’ятайте: перемогти сон можна тільки сном.

Читайте також: Як впоратися з тривалою поїздкою на автомобілі: 7 порад для водіїв, які часто подорожують