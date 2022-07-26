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Двофакторна автентифікація: що це і як працює
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У сучасному світі дуже важливо захищати свої персональні дані, щоб не стати жертвою зловмисників. Тому одним із найдієвіших способів для того, щоб уникнути неприємностей в мережі, є двофакторна автентифікація. Що ж це таке - читайте також.
Реєструючись на різних сайтах та у соцмережах люди часто генерують не найбезпечніші паролі і обирають найпростіший спосіб для входу. Звісно ж, це створює ідеальні умови для різноманітних шахраїв. Тому в Держспецзв’язку пояснили, чому варто користуватись двофакторною автентифікацією.
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Двофакторна автентифікація – це один із найбільш дієвих способів захистити свої облікові записи (електронну пошту, месенджери, акаунти у соцмережах тощо)
Під час входу у свої облікові записи багато хто користується тільки одним способом підтвердження своєї особи, тобто введенням логінів та паролів. У таких випадках про надійність не йдеться, якщо додати сюди надто прості слова і комбінації, з яких складається пароль.
Двофакторна автентифікація – це використання одразу двох різних способів підтвердження. Вона дає можливість значно підсилити рівень вашого захисту та убезпечити персональні дані від кіберзловмисників. Якщо хтось намагатиметься увійти до вашого акаунту з незнайомого пристрою – наштовхнеться на додаткову перепону, а ви отримаєте сповіщення про таку спробу входу, – пояснюють фахівці.
Додаткові фактори для перевірки можуть передбачати підтвердження:
- через дзвінок та телефон;
- через код, надісланий у смс;
- через лист на e-mail;
- через код, який генерують спеціальні мобільні додатки (Google Authenticator, Microsoft Authentificator тощо).
Як встановити двофакторну автентифікацію:
- Зайдіть у потрібний профіль (наприклад, Instagram, Facebook, Telegram, Google чи інший)
- Оберіть у розділі меню "Налаштування", а потім" Безпека"
- Оберіть пункт із налаштуваннями двофакторної автентифікації (двоетапна перевірка), якщо така функція доступна
- Виконайте всі необхідні дії відповідно до інструкції
- Користуйтесь двофакторною автентифікацію у всіх можливих соцмережах та на всіх платформах, щоб максимально захиститись
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