Як бачать нашу планету інопланетяни: науковці показали фото

Американські дослідники з Корнельського університету проаналізували 10 тисяч знімків Землі, зроблених супутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) протягом 2016 і 2017 років, і продемонстрували, як виглядала б наша планета, якби її вивчали астрономи-інопланетяни на відстані.

За словами вчених, апарат проводив зйомку на десяти окремо взятих довжинах хвиль, завдяки яким астрономи можуть визначити наявність на екзопланеті океанів та інших умов для життя.

І ще: Учені створили валізу для космічних подорожей

В результаті було отримано зображення, на якому видно грубі обриси континентів. Вчені пояснюють, що це дослідження служить відправною точкою для вивчення особливостей поверхні земноподібних екзопланет в майбутньому.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS — Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) August 17, 2019

Читайте також: 4 години обертання Землі показали за 15 секунд: вражаюче відео