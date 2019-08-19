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Як бачать нашу планету інопланетяни: науковці показали фото

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Як бачать нашу планету інопланетяни - фото 1
Як бачать нашу планету інопланетяни / ptoday

Американські дослідники з Корнельського університету проаналізували 10 тисяч знімків Землі, зроблених супутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) протягом 2016 і 2017 років, і продемонстрували, як виглядала б наша планета, якби її вивчали астрономи-інопланетяни на відстані.

За словами вчених, апарат проводив зйомку на десяти окремо взятих довжинах хвиль, завдяки яким астрономи можуть визначити наявність на екзопланеті океанів та інших умов для життя.

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В результаті було отримано зображення, на якому видно грубі обриси континентів. Вчені пояснюють, що це дослідження служить відправною точкою для вивчення особливостей поверхні земноподібних екзопланет в майбутньому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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