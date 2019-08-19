Учені створили валізу для космічних подорожей

Підкоренню космосу приділяється все більше уваги, і ось для туристів, які збираються підкорювати космічні простори, представили спеціальну валізу.

Як стало відомо, NASA уклало контракт з німецькою дизайнерською студією Horizn Studios для створення спеціальних валіз для тих, хто в майбутньому відправиться в космічну подорож. Результат їхніх спільних творінь виготовлений з вуглецевого волокна з нанесеним вуглецевим покриттям, при цьому вага виробу становить 900 грамів. У разі непотрібності валізу можна скласти по всій площині.

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Валіза для космічних подорожей

Студія Horizn Studios створила валізу для космосу

В процесі розробки дизайнери врахували і невагомість, яка панує в космосі, у зв'язку з чим виріб оснастили електромагнітною опорною плитою. В результаті валізу спокійно можна зафіксувати на будь-якій поверхні, і навіть зарядити гаджет. До всього іншого, є і вбудований екран для відеозв'язку з родича і друзями, які залишаться на Землі.

Повідомляється, що участь в розробці валізи взяла і 18-річна Аліса Карсон. Вона активно тренується в американському Космічному агентстві, а також має дозвіл на космічний політ. З цієї причини вона увійде в число тих людей, які за попередніми планами відправляться на колонізацію Марса у 2033 році.

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