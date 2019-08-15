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4 години обертання Землі показали за 15 секунд: вражаюче відео

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Обертання Землі показали на відео - фото 1
Обертання Землі показали на відео

У мережі з'явилось захопливе відео, яке показує, як обертається наша планета. У короткому ролику вмістили 4-годинну зйомку, і це справді варто побачити!

На платформі Reddit не завжди діляться лише кумедними кадрами та свіжими гучними новинами. А от користувач xsited1 опублікував незвичайне відео з обертанням Землі за 4 години, яке пришвидшили до 15 секунд. Авторство ролика належить мандрівнику, який вирішив наочно показати рух нашої планети. Тепер ролик має понад 50 тисяч переглядів та більш як 800 вражених коментарів. Насолоджуйтесь:

І ще: На Міжнародній космічній станції вперше зіграв діджей: відео

4 hours of earth rotation in 15 seconds

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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