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Серіал Кріпосна Міс Україна

Як активне користування смартфонами впливає на жінок

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Як гаджети впливають на здоров'я жінок - фото 1
Як гаджети впливають на здоров'я жінок

Виявилось, що активне користування гаджетами по-різному впливає на представників різних статей. Значно більший ефект від смартфонів отримують саме жінки. Детальніше читайте у нашій статті.

Науковці дійшли до висновку, що смартфони відчутно впливають на стан здоров'я жінок. Річ у тому, що представниці прекрасної статі по-іншому нахиляють голову, аніж чоловіки. Тому часто у них виникає біль у шиї та спині.

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Варто наголосити, що ця проблема є доволі актуальною, оскільки люди все більше часу проводять за гаджетами. Дослідження показало, що чоловіки під час використання смартфонів нагинають голову у тому місці, де фактично зустрічається голова та хребет.

Як гаджети впливають на здоров'я жінок - фото 354971
Як гаджети впливають на здоров'я жінок

А от жінки трохи висовують голову вперед і після цього нахиляються. Тому вони і є менш захищені від появи больових відчуттів через неправильне положення шиї. Тому медики радять намагатись контролювати це, а також періодично змінювати позу під час використання смартфона.

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Джерело: newsyou
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