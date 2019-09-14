Науковці назвали вагому причину провести вихідні за містом

Якщо ви досі не маєте планів на вихідні – рекомендуємо вибратися кудись за місто. Здатність поєднатися з природою як фізіологічно, так і психологічно, неабияк розслабляє, що дає можливість відійти від важких робочих буднів. Ті, хто прогулюється в лісі, розслабляються краще, ніж любителі медитації.

В останні роки практика медитації стала надзвичайно популярною: їй приписують різні чудеса в справі впливу на психологічне і фізіологічне здоров'я.

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Однак дослідження показало, що любителі гуляти лісом і слухати спів птахів значно частіше домагаються глибокого розслаблення, ніж ті, кому давали користуватися спеціальним мобільним додатком для правильної медитації. В експерименті взяли участь 600 осіб. Автори експерименту вважають, що відчуття дотику з природою виробляє заспокійливий вплив, знижуючи показники стресу та тривожного стану.

Дослідники опитували учасників експерименту про те, наскільки розслабленими вони себе почувають, а потім програвали їм 60 секунд пташиного співу. До цього 30% добровольців відчували розслабленість та відповідали досить швидко, що підтверджувало їх слова. Однак після прослуховування пташиних співів цей показник виріс до 39%. При цьому ці записи діяли краще, ніж спеціальний мобільний додаток для медитації, який взагалі не збільшував кількості повністю розслаблених людей.

Утім, медитація показала кращі результати у справі зменшення рівня стресу та тривожності, ніж пташині трелі. Дослідники з Університету Суррея вважають, що тісний контакт з природою дозволяє людям глибше відключатися від повсякденного ритму життя, який і викликає у нас такий сильний стрес.

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