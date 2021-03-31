Як адаптуватись до літнього часу: 4 прості поради

Як звикнути до літнього часу

Переведення годинників відчутно позначається на самопочутті людей, однак Україна все ще залишається у переліку країн, які практикують такі зміни. Тому пропонуємо кілька простих ідей, як полегшити перехід на літній час.

У ніч на 28 березня українці перейшли на літній час, перевівши годинники на годину вперед. Хоч в уряді й планували відмовитись від переведення, однак 2021 поки не змінив цю ситуацію. Тож останні кілька днів люди вчаться жити за новим часом, зміни здаються незначними, але вони приносять дискомфорт організму, пояснюють на Телеграм-каналі Психологічна підтримка.

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Тож є кілька простих порад, як швидше повернутись у норму та адаптуватись після переведення годинників:

Лягайте спати на 30-40 хвилин раніше , ніж звикли. А щоб швидше заснути, можна прийняти теплий душ. Ранкові прокидання стануть бадьорішими із контрастним душем.

, ніж звикли. А щоб швидше заснути, можна прийняти теплий душ. Ранкові прокидання стануть бадьорішими із контрастним душем. Вранці дозвольте собі кілька хвилин полежати у ліжку, а не одразу підривайтесь після перших звуків будильника. Звісно ж, це не означає, що варто намагатись ще "доспати".

а не одразу підривайтесь після перших звуків будильника. Звісно ж, це не означає, що варто намагатись ще "доспати". На період адаптації краще відмовитись від алкоголю, кофеїну, а також жирної та гострої їжі. Перевагу варто надавати овочам та фруктам.

Перевагу варто надавати овочам та фруктам. Не забувайте про своє дозвілля: фізична активність, читання книг, спілкування з друзями чи просто прогулянка – старайтесь проводити час різноманітно та завершувати день на позитивній ноті.

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