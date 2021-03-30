Учені назвали звички, які позитивно вплинуть на ваше здоров'я

Іноді зовсім необов'язково витрачати багато часу, щоб почуватися значно краще. Достатньо виробити ці кілька простих звичок, які не лише зміцнять ваше здоров'я, а й вимагають від вас небагато часу. Гайда ставати здоровішими, виробляючи корисні звички.

За допомогою цих простих звичок ви зможете позитивно вплинути на самопочуття та здоров'я. Про ці щоденні ритуали розповідає Medikforum.

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1. Пийте воду після сну. За словами професора Вілла Пулісевіча, звичка випивати склянку води після пробудження вранці компенсує організму нічне зневоднення. Волога допомагає відновити її необхідний рівень мозку, ниркам, кишківнику, й у результаті це допомагає зміцнити здоров'я.

2. Снідайте білком. Дієтолог Дезіре Нільсен рекомендує з'їдати на сніданок білок. Така звичка позитивно впливає на здатність організму підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

3. Бігайте одну хвилину на день. Міжнародний епідеміологічний журнал опублікував результати дослідження, які говорять, що якщо бігати хоча б одну хвилину щодня, це вже покращує здоров'я кісток.

4. Підіймайтеся сходами. Тим, кому не протипоказане, фахівці рекомендують швидко підійматися сходами протягом однієї хвилини. Подібна звичка допомагає зміцнювати кардіологічне здоров'я.

5. Вживайте бобові. Слід з'їдати хоча б пів склянки консервованої квасолі. Цю пораду дає дієтолог Тамара Дакер Фріман. Вона стверджує, що "щоденне вживання квасолі або бобів – це загальна харчова звичка людей, які живуть довше і вільні від хвороб".

6. Діліть порцію. Ще один експерт в питаннях харчування, доктор Мішель Мей, рекомендує ділити свої порції на частини перед тим, як починати їсти. За словами фахівця, така звичка змушує людей частіше замислюватися, чи потрібно їм з'їдати решту, що захищає від переїдання, а також набору зайвої ваги.

Тож, якщо ви хочете бути здоровими, не полінуйтеся виробити ці прості та корисні звички. Вони не лише дозволять краще почуватися, а й набиратися енергією для нових звершень.

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