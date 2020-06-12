Яхту співзасновника Microsoft продають за 300 мільйонів євро

Розкішна яхта співзасновника компанії Microsoft Пола Аллена виставлена ​​на продаж за 295 мільйонів євро. Експлуатація судна обійдеться майбутньому власнику в 15 мільйонів євро на рік.

Судно розраховане на 26 пасажирів. Його розмір 126,2 метра.

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На яхті є 13 кают, два вертолітні майданчики, бібліотека, нічний клуб, баскетбольний майданчик і студія звукозапису, якою користувався вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер. Також яхта обладнана басейном, гідромасажною ванною, оглядовим майданчиком з прозорим дном.

На судні є підводний човен на вісім осіб. Американський підприємець Пол Аллен помер в жовтні 2018 року. Його капітал на момент смерті становив 20,3 мільярда доларів.

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