Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Яхту співзасновника Microsoft продають за 300 мільйонів євро

  • 18
Яхта - фото 1
Яхта / thesun

Розкішна яхта співзасновника компанії Microsoft Пола Аллена виставлена ​​на продаж за 295 мільйонів євро. Експлуатація судна обійдеться майбутньому власнику в 15 мільйонів євро на рік.

Судно розраховане на 26 пасажирів. Його розмір 126,2 метра.

І ще: У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти

На яхті є 13 кают, два вертолітні майданчики, бібліотека, нічний клуб, баскетбольний майданчик і студія звукозапису, якою користувався вокаліст The Rolling Stones Мік Джаггер. Також яхта обладнана басейном, гідромасажною ванною, оглядовим майданчиком з прозорим дном.

На судні є підводний човен на вісім осіб. Американський підприємець Пол Аллен помер в жовтні 2018 року. Його капітал на момент смерті становив 20,3 мільярда доларів.

Яхту співзасновника Microsoft продають за 300 мільйонів євро - фото 409729

Яхту співзасновника Microsoft продають за 300 мільйонів євро - фото 409730

Яхту співзасновника Microsoft продають за 300 мільйонів євро - фото 409731

Яхту співзасновника Microsoft продають за 300 мільйонів євро - фото 409732

Це цікаво: Акула вчепилася у яхту зубами і потрапила на відео

Джерело: thesun
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 606
Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
  • 08 червня, 14:10
  • 1315
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2369501
Загрузка...
Новини