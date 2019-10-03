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У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти

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У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 1

У Монако на яхт-шоу показали концепт екологічної суперяхти Aqua для мільярдерів, яка працює на рідкому водні і як вихлоп викидає в навколишнє середовище чисту воду.

Яхта отримала футуристичний дизайн, вигнуту верхню палубу і високотехнологічні елементи хайтек-декорацій з класичними інтер'єрними рішеннями. Всього на яхті можна розташувати близько 30 членів екіпажу і 14 гостей, до послуг яких будуть тренажерний зал, кімната гідромасажу, кінотеатр і каскадний басейн на поверхні.

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У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359092

111-метрове судно може розвинути максимальну швидкість в 17 вузлів (близько 32 км/год) і володіє запасом ходу в 6000 кілометрів.

"У кожному проєкті я кидаю виклик собі і своїй команді, щоб перевершити самих себе. Для розвитку Aqua ми черпали натхнення в образі життя проникливого, далекоглядного власника, гнучкості та універсальності води і передових технологіях. Зараз це всього лише концепція, але ми сподіваємося, що наша робота прокладе шлях до екологічнішого майбутньому для індустрії суперяхт", – заявив дизайнер Сандер Сінот.

У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359095
У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359093

Усередині яхта розбита на п'ять палуб, які з'єднуються гвинтовими сходами в центрі, і технічними ліфтами. На нижній палубі є докові станції для човнів і гідроциклів. У трюмі яхти розташовані два вакуумних резервуари, де при температурі -253 градусів за Цельсієм зберігається рідкий водень. Під час роботи яхти рідкий водень за допомогою особливих паливних елементів генерує електроенергію, при цьому яхта як вихлоп виробляє чисту воду.

Завдяки особливій силовій установці яхта виробляє мінімум шуму і вібрацій. Інженери впевнені, що готова модель зможе претендувати на звання найтихішої яхти у світі.

У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359099
У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359094
У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359100
У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359098
У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359097
У Монако показали концепт розкішної екологічної яхти - фото 359096

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Джерело: mirror
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