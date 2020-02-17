Акула вчепилася у яхту зубами і потрапила на відео

У водах Нової Зеландії акула вчепилася в дорогу яхту і потрапила на відео. Тільки подивіться на неї!

Інцидент стався з розкішним судном морського біолога Рілі Еліота, коли 35-річний фахівець з вивчення акул проводив свої дослідження для докторської дисертації, акула-мако вчепилася у бортик його яхти.

І ще: Безстрашний чоловік стрибнув у акваріум з акулами: відеофакт

Чоловік зняв інцидент на відео, а потім крикнув акулі "Що ти твориш, приятелю?". Хижак відразу ж відпустив човен, але залишився плавати біля яхти. Вчений зазначив, що пізніше він також спустився у воду і поплавав з акулою.

Біолог підкреслив, що судно доволі міцне, тому акула йому не загрожувала.

Читайте також: Ходяча акула: вчені зняли незвичайні кадри з хижаком