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Акула вчепилася у яхту зубами і потрапила на відео

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Акула - фото 1
Акула / dailymail

У водах Нової Зеландії акула вчепилася в дорогу яхту і потрапила на відео. Тільки подивіться на неї!

Інцидент стався з розкішним судном морського біолога Рілі Еліота, коли 35-річний фахівець з вивчення акул проводив свої дослідження для докторської дисертації, акула-мако вчепилася у бортик його яхти.

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Чоловік зняв інцидент на відео, а потім крикнув акулі "Що ти твориш, приятелю?". Хижак відразу ж відпустив човен, але залишився плавати біля яхти. Вчений зазначив, що пізніше він також спустився у воду і поплавав з акулою.

Біолог підкреслив, що судно доволі міцне, тому акула йому не загрожувала.

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Джерело: dailymail
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