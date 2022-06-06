Я так хочу додому: Павло Зібров представив зворушливу пісню про українських біженців

Співак Павло Зібров випустив надзвичайно зворушливу композицію. Вона отримала назву "Я так хочу додому". А присвячена пісня українцям, яким довелось покинути власні оселі через війну, розв'язану Росією.

Слухайте пісню "Я так хочу додому" разом з Радіо MAXIMUM. Гарантуємо, що композиція Павла Зіброва однозначно заслуговує на те, щоб потрапити до вашого плейлиста.

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Ця пісня – крик душі мільйонів українців, які були вимушені через війну покинути свої домівки та мріють обійняти своїх рідних вдома, там де все знайомо, де завжди потрібні, – каже співак.

Павло Зібров – Я так хочу додому: дивіться кліп на нову пісню співака

Текст пісні "Я так хочу додому"

Розкидало по світу, розділило родини,

Звикло серце боліти, п’є по краплі новини,

що там чути від сина, через гуркіт снарядів,

Чи вціліли домівки під ударами градів.

Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти,

розписалися кров‘ю ви на кожному метрі,

Наші душі сповиті в чорно-білі альбоми,

Хай дороги розбиті, але треба додому.

Я так хочу додому,

я так хочу додому,

Ці слова заповідні,

На вустах у мільйонів….

Там де все нам знайомо,

Де ми завжди потрібні,

я так хочу додому,

обійняти всіх рідних…

Обійняти черешню і фату її білу,

і зіграти нарешті всі забуті весілля,

і молитися знову до Святого причастя,

і прибити підкову до порогу на щастя.

Біля рідного дому, в Україні безкраїй,

нам здавалось, що добре там, де нас ще немає,

Нас приймають в обійми добрі, лагідні люди,

але краще, ніж вдома, нам ніколи не буде…

Я так хочу додому,

я так хочу додому,

Ці слова заповідні,

На вустах у мільйонів….

Там де все нам знайомо,

Де ми завжди потрібні,

я так хочу додому,

обійняти всіх рідних…

Пісня Павла Зіброва "Я так хочу додому" надзвичайно зворушлива. А від відеоряду до неї щемить у серці...

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