Я, "Побєда" і Берлін: дивіться трейлер комедійного фільму за повістю Кузьми Скрябіна

Кінокомпанія Star Media презентувала новий трейлер фільму Я, "Побєда" і Берлін. Картину зняли у жанрі пригодницького комедійного роуд-муві.

Вже 24 березня українські глядачі побачать довгоочікуваний фільм про життя Кузьми Скрябіна на великих екранах кінотеатрів, пише obozrevatel.

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За сюжетом музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетний автомобіль на шестисотий Mercedes у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту обов'язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозумілим: все пішло не так.

Екранним втіленням Кузьми став актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. І. Франка Іван Бліндар. У фільмі також прозвучать кавери легендарних пісень Скрябіна, які виповнили українські артисти.

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