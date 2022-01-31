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Прем'єри серіалів лютого 2022: ТОП 5 новинок, які варто подивитись

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Нові серіали лютий 2022 - фото 1
Нові серіали лютий 2022

Найочікуваніші прем'єри серіалів у лютому 2022 точно припадуть до душі фанатам фентезі, трилерів, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть в останній місяць зими!

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У лютому глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі, поверненням Вікінгів та несподіваною драмедією про життя Памели Андерсон.

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Пем і Томмі (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Pam & Tommy
  • Жанр: драма, біографія
  • Країна: США
  • Режисер: Крейг Гіллеспі, Лейк Белл
  • У головних ролях: Лілі Джеймс, Себастьян Стен, Сет Роген, Нік Оффеман, Фред Хехінгер, Тейлор Шиллінг
  • Тривалість: 30 хв.
  • Коли: з 2 лютого 2022

У центрі сюжету шлюб популярної акторки Памели Андерсон та не менш відомого музиканта Томмі Лі. Таке вогняне поєднання зірок постійно приковувало до себе погляди публіки. Не винятком став і скандал у 1995 році: одразу після медового місяця парочки хтось викрав їхнє інтимне відео та опублікував. Тож і трейлер показує момент з пограбування, а також реакцію акторки та барабанщика Mötley Crüe.

Пем і Томмі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Під підозрою (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Suspicion
  • Жанр: драма, трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Кріс Лонг
  • У головних ролях: Ума Турман, Кунал Найяр, Ной Еммеріх, Джорджина Кемпбелл, Елізабет Хенстрідж
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 4 лютого 2022

Життя цих випадкових п'ятьох людей перевернулось з ніг на голову після того, як лондонська поліція назвали їх підозрюваними у викраденні та зникненні сина американського медіамагната Кетрін Ньюман.

Під підозрою, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Джек Річер (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Reacher
  • Жанр: кримінал, трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Лі Чайлд, Нік Сантора
  • У головних ролях: Алан Рітчсон, Малькольм Гудвін, Вілла Фіцжеральд, Харві Гільєн, Брюс Макгіл
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 4 лютого 2022

Серіал базується на серії книг про колишнього військового поліцейського Джека Річера, які написав Лі Чайлд. За сюжетом, головний герой прибуває у маленьке містечко, де одразу ж опиняється під арештом через звинувачення у вбивстві. Врешті йому доводиться допомагати копам знайти справжніх злочинків.

Джек Річер 2022, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Розподіл / Розрив (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Severance
  • Жанр: кримінал, трилер, драма
  • Країна: США
  • Режисер: Бен Стіллер, Іфа Макардл
  • У головних ролях: Адам Скотт, Зак Черрі, Брітт Ловер, Трамелл Тілман, Патриція Аркетт, Крістофер Вокен
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 18 лютого 2022

Серіал розповідає про загадкову компанію, у якій працівники розділяють особисте життя та роботу доволі цікавим чином, а саме фільтрацією спогадів. Але чи це хороша ідея?

Розподіл, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Вікінги: Вальгалла (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Vikings: Valhalla
  • Жанр: бойовик, історична драма
  • Країна: США, Ірландія, Канада
  • Режисер: Нільс Арден Оплев
  • У головних ролях: Кеннет Крістенсен, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Девід Оукс, Фріда Густавссон, Ітан Діллон
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 25 лютого 2022


Серіал розповідає про події через сотню років після оригінального серіалу "Вікінги". Настав час занепаду, а після смерті короля Англії Едуарда Сповідника зовнішньополітична ситуація лише загострилася. Тепер на англійську корону претендують король Норвегії та герцог Нормандії, які вже готують війська.

Вікінги: Вальгалла, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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