Прем'єри серіалів лютого 2022: ТОП 5 новинок, які варто подивитись

Найочікуваніші прем'єри серіалів у лютому 2022 точно припадуть до душі фанатам фентезі, трилерів, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть в останній місяць зими!

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У лютому глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі, поверненням Вікінгів та несподіваною драмедією про життя Памели Андерсон.

І ще: Найкращі серіали січня 2022: ТОП 5 новинок

Пем і Томмі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : Pam & Tommy

: Pam & Tommy Жанр: драма, біографія

драма, біографія Країна: США

США Режисер: Крейг Гіллеспі, Лейк Белл

Крейг Гіллеспі, Лейк Белл У головних ролях: Лілі Джеймс, Себастьян Стен, Сет Роген, Нік Оффеман, Фред Хехінгер, Тейлор Шиллінг

Лілі Джеймс, Себастьян Стен, Сет Роген, Нік Оффеман, Фред Хехінгер, Тейлор Шиллінг Тривалість : 30 хв.

: 30 хв. Коли: з 2 лютого 2022

У центрі сюжету шлюб популярної акторки Памели Андерсон та не менш відомого музиканта Томмі Лі. Таке вогняне поєднання зірок постійно приковувало до себе погляди публіки. Не винятком став і скандал у 1995 році: одразу після медового місяця парочки хтось викрав їхнє інтимне відео та опублікував. Тож і трейлер показує момент з пограбування, а також реакцію акторки та барабанщика Mötley Crüe.

Пем і Томмі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Під підозрою (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : Suspicion

: Suspicion Жанр: драма, трилер

драма, трилер Країна : США

: США Режисер: Кріс Лонг

Кріс Лонг У головних ролях: Ума Турман, Кунал Найяр, Ной Еммеріх, Джорджина Кемпбелл, Елізабет Хенстрідж

Ума Турман, Кунал Найяр, Ной Еммеріх, Джорджина Кемпбелл, Елізабет Хенстрідж Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 4 лютого 2022

Життя цих випадкових п'ятьох людей перевернулось з ніг на голову після того, як лондонська поліція назвали їх підозрюваними у викраденні та зникненні сина американського медіамагната Кетрін Ньюман.

Під підозрою, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Джек Річер (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : Reacher

: Reacher Жанр: кримінал, трилер

кримінал, трилер Країна : США

: США Режисер: Лі Чайлд, Нік Сантора

Лі Чайлд, Нік Сантора У головних ролях : Алан Рітчсон, Малькольм Гудвін, Вілла Фіцжеральд, Харві Гільєн, Брюс Макгіл

: Алан Рітчсон, Малькольм Гудвін, Вілла Фіцжеральд, Харві Гільєн, Брюс Макгіл Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 4 лютого 2022

Серіал базується на серії книг про колишнього військового поліцейського Джека Річера, які написав Лі Чайлд. За сюжетом, головний герой прибуває у маленьке містечко, де одразу ж опиняється під арештом через звинувачення у вбивстві. Врешті йому доводиться допомагати копам знайти справжніх злочинків.

Джек Річер 2022, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Розподіл / Розрив (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Severance

Severance Жанр: кримінал, трилер, драма

кримінал, трилер, драма Країна : США

: США Режисер: Бен Стіллер, Іфа Макардл

Бен Стіллер, Іфа Макардл У головних ролях: Адам Скотт, Зак Черрі, Брітт Ловер, Трамелл Тілман, Патриція Аркетт, Крістофер Вокен

Адам Скотт, Зак Черрі, Брітт Ловер, Трамелл Тілман, Патриція Аркетт, Крістофер Вокен Тривалість : - хв.

: - хв. Коли: з 18 лютого 2022

Серіал розповідає про загадкову компанію, у якій працівники розділяють особисте життя та роботу доволі цікавим чином, а саме фільтрацією спогадів. Але чи це хороша ідея?

Розподіл, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Вікінги: Вальгалла (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla Жанр: бойовик, історична драма

бойовик, історична драма Країна : США, Ірландія, Канада

: США, Ірландія, Канада Режисер: Нільс Арден Оплев

Нільс Арден Оплев У головних роля х: Кеннет Крістенсен, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Девід Оукс, Фріда Густавссон, Ітан Діллон

х: Кеннет Крістенсен, Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, Девід Оукс, Фріда Густавссон, Ітан Діллон Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 25 лютого 2022



Серіал розповідає про події через сотню років після оригінального серіалу "Вікінги". Настав час занепаду, а після смерті короля Англії Едуарда Сповідника зовнішньополітична ситуація лише загострилася. Тепер на англійську корону претендують король Норвегії та герцог Нормандії, які вже готують війська.



Вікінги: Вальгалла, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Що таке драмеді, кліфгенгер, філер: 10 термінів про серіали, які варто знати