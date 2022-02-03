Пост Мортем: дивіться трейлер дуже атмосферного угорського хорору

Опублікований трейлер угорського хорору "Пост Мортем" (Post Mortem), що розповість про одну зі старих лячних традицій. Дивимося разом!

Відомих імен у касті акторів немає, але саме дійство виглядає цілком у дусі жанру, що шанувальники, безсумнівно, оцінять, пише hungarytoday.

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Наприкінці XIX – початку XX століття широкої популярності набуло поняття "пост мортем" – посмертні знімки на згадку про померлих близьких. Фотографа Томаса запрошують до спустошеного епідемією іспанки села. Незабаром він дізнається, що це місце прокляте, а потойбічні сили не дають місцевим спокою. Йому і 10-річній сироті Анні доведеться зрозуміти наміри примар і зіткнутися з найбільшим жахом у їхньому житті.

Прем'єра відбудеться 19 травня.

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