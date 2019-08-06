Я, Ніна: з'явився перший тизер фільму Соколової, який зворушить вас до сліз

Телеведуча Яніна Соколова оприлюднила перший тизер автобіографічного фільму "Я, Ніна", який розповідає про її боротьбу з раком. Дивіться проникливий ролик!

Як поділилася Яніна Соколова, перший тизер фільму "Я, Ніна" змонтований з кадрів, які команда відзняла під час Одеського міжнародного кінофестивалю за кошти благодійників. Тепер автори стрічки виграли фінансування у пітчингу Держкіно України, тож робота над картиною триває.

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"Тільки любов здатна робити дива і перемагати найстрашніші недуги! І не забудьте сходити до лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує, але існує мінімальний ризик", – наголосила Соколова.

Дивіться зворушливий тизер фільму "Я, Ніна":

Сюжет стрічки. Успішна журналістка Ніна здається цілком щасливою: коханий чоловік, двоє дітей, улюблена робота, друзі та молодість. Проте одного дня їй діагностують рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра, молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання.

Яніна Соколова на ОМКФ

Ніна намагається утримати статус-кво на роботі та вдома, але хвороба змушує змінюватись. Закоханість, виснажливі медичні процедури та інший ритм життя допомагають Ніні знайти глибший контакт із собою. Жінка починає дихати на повні груди та діє так, як не діяла б ніколи раніше.

Яніна Соколова і Валерій Харчишин

Витримавши натиск надмірно допитливих колег та зіткнувшись із глибокою самотністю, Ніна знаходить в собі сили, щоб почати все з нової сторінки.

Backstage зі зйомок фільму "Я, Ніна" в рамках ОМКФ 2019:

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