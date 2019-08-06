На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Я, Ніна: з'явився перший тизер фільму Соколової, який зворушить вас до сліз
-
- 18
Телеведуча Яніна Соколова оприлюднила перший тизер автобіографічного фільму "Я, Ніна", який розповідає про її боротьбу з раком. Дивіться проникливий ролик!
Як поділилася Яніна Соколова, перший тизер фільму "Я, Ніна" змонтований з кадрів, які команда відзняла під час Одеського міжнародного кінофестивалю за кошти благодійників. Тепер автори стрічки виграли фінансування у пітчингу Держкіно України, тож робота над картиною триває.
До теми: Найкрутіші прем'єри серпня, які варто подивитись
"Тільки любов здатна робити дива і перемагати найстрашніші недуги! І не забудьте сходити до лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує, але існує мінімальний ризик", – наголосила Соколова.
Дивіться зворушливий тизер фільму "Я, Ніна":
Сюжет стрічки. Успішна журналістка Ніна здається цілком щасливою: коханий чоловік, двоє дітей, улюблена робота, друзі та молодість. Проте одного дня їй діагностують рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра, молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання.
Ніна намагається утримати статус-кво на роботі та вдома, але хвороба змушує змінюватись. Закоханість, виснажливі медичні процедури та інший ритм життя допомагають Ніні знайти глибший контакт із собою. Жінка починає дихати на повні груди та діє так, як не діяла б ніколи раніше.
Витримавши натиск надмірно допитливих колег та зіткнувшись із глибокою самотністю, Ніна знаходить в собі сили, щоб почати все з нової сторінки.
Backstage зі зйомок фільму "Я, Ніна" в рамках ОМКФ 2019:
Читайте також: Найкращі фільми про справжню дружбу, які варто подивитися
-
12:13У Зеленського планують запустити онлайн-голосування на виборах
-
11:543 хитрощі, які допоможуть кинути курити
-
11:43Я, Ніна: з'явився перший тизер фільму Соколової, який зворушить вас до сліз
-
11:32Новий кросовер Bugatti буде електричним
-
11:17Привітання з Днем ангела Христини 2019 і картинки з іменинами
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:07Зважені та щасливі 9: оголошена дата виходу і тренери проєкту 2019
-
10:53Чому чоловіки знову з'явилися у вікнах червоних ліхтарів в Амстердамі
-
10:22Експерти назвали ще одну вагому причину стати вегетаріанцем
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
09:19Як часто потрібно займатися сексом: порада науковців
-
08:51Ось чому в Ірландії масово відмовляються від книг відгуків для туристів
-
08:23Названо найпопулярніші розширення для Google Chrome
-
07:55Іспанець вирізає з дерева реалістичних тварин: вражаючі фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:33Ці продукти категорично не можна їсти чоловікам
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
21:24Audi готує приємний подарунок для всіх покупців новенького кросовера e-tron
-
21:006 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Геніально: у США з'явилося морозиво зі смаком хот-дога
-
20:23Xiaomi випустила розумний дверний замок з розпізнаванням облич
-
19:56Хайді Клум показала перше фото з весілля з молодим коханим
-
19:43Ось чому важливо мати чітку життєву ціль
-
19:23Фахівці розповіли про корисні властивості сиру
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
-
07:33Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)
- 04 серпня
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)
-
12:13Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити
-
10:46Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь
-
08:155 причин появи хропіння, про які ви могли не підозрювати
- 03 серпня
-
21:23Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України
-
19:20Все банальніше: творці ГРИ ПРЕСТОЛІВ розсекретили офіційний сценарій фінальної серії
-
17:50Творці серіалу ЧОРНОБИЛЬ видалили важливу сцену: початковий сценарій
-
15:55Науковці назвали 8 компонентів відмінного сексу
-
12:30Найкрутіша рок-музика тижня: слухай нові драйвові пісні
-
09:55Без кави: найкращі способи збадьоритися зранку
-
08:14Варення з яблук: прості рецепти приготування
- 02 серпня
-
22:18Одружені чоловіки розповіли, що вони шукають в коханках