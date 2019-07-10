Я ніколи не почувалась красивою: Lady Gaga здивувала фанатів

Популярна співачка Lady Gaga розповіла прихильникам про те, як відшукала у собі красу, а також заінтригувала новим проєктом. Ця білявка вміє надихати на віру в себе.

33-річна американська зірка кіно та шоу-бізу Lady Gaga заінтригувала шанувальників відвертим дописом на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 36 мільйонів підписників.

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"В юності я ніколи не почувалась красивою. І поки я з усіх сил намагалась відкрити свою внутрішню та зовнішню красу, я відкрила для себе силу макіяжу. Пам'ятаю, як мою мама кожного ранку фарбувалась, насолоджуючись своєю могутністю та показуючи всьому світу свою сильну сторону. Тоді я почала експериментувати з косметикою, щоб втілити свою мрію про те, що я стану такою ж сильною, як вона. Тоді я створила Lady Gaga. Я знайшла у собі супергероя, дивлячись у дзеркало та побачивши, ким я хочу бути. Іноді краса зсередини не приходить природним шляхом. Але я вдячна, що макіяж надихнув мене на хоробрість, про які я й не знала. Я визнаю, що відкрила свою вроду, маючи можливість вигадувати та трансформувати себе", – відзначила Стефані Джерманотта (справжнє ім'я зірки).

Таким чином вона анонсувала старт проєкту Hause Laboratories – б'юті бренду, який має багатофункціональні засоби для макіяжу.

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