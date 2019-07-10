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Найсексуальніша гравець у покер показала нові фото (18+)

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Сара Андервуд похизувалась формами - фото 1
Сара Андервуд похизувалась формами / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель Сара Андервуд потішила фанатів свіжою порцією гарячих фото. З таким суперником у покері доволі складно конкурувати!

35-річна американська фотомодель, блогерка та гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів підписників. Там розкішна білявка, яка підкорює серця одним лиш поглядом, ділиться кадрами зі своїх буднів та мандрів. Тому поєднання звабливості та ефектних пейзажів з кожним днем збільшує кількість фанатів дівчини.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати, що літо - пора бікіні та мінімальної кількості одягу, і з нею доволі складно сперечатись.

Найсексуальніша гравець у покер показала нові фото (18+) - фото 339759

Найсексуальніша гравець у покер показала нові фото (18+) - фото 339760

Найсексуальніша гравець у покер показала нові фото (18+) - фото 339761

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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