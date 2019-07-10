Ангел Victoria's Secret похизувалась формами у гарячому відео (18+)

Популярна модель Сара Сампайо потішила фанатів спокусливим відео у білизні, яке стало хітом мережі. Тут дуже спекотно!

27-річна португальська топмодель та ангел Victoria's Secret Сара Сампайо зачаровує своєю вродою не лише з подіумів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 7 мільйонів підписників. Там красуня ділиться кадрами зі своїх зйомок, звичайних буднів та світських заходів.

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Нещодавно Сара стала героїнею нового промо з білизною VS, який за короткий час зібрав понад мільйон переглядів. Тут справді спекотно:

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