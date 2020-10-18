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Я не погоджуюсь з результатом: Ломаченко емоційно прокоментував поразку Лопесу
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Бій Ломаченко – Лопес завершився сенсаційною поразкою українця. Однак Василь Ломаченко не згідний з рішенням суддів.
32-річний український боксер Василь Ломаченко програв всі свої пояси у бою з 23-річним Теофімо Лопесом, який тепер став абсолютним чемпіоном у легкій вазі. Однак українець не погоджується з суддівським вердиктом.
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"Я не знаю. Чесно кажучи, я думав по ходу поєдинку, що половина була рівною. Може бути, він десь вигравав на 1–2 раунди, але з другої половини я включився. В принципі, я вважаю, що другу половину я забрав. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок. Я не згідний з рішенням суддів! Я думав, що переможу, але результат є результат. Я з цим сперечатись зараз не збираюсь. Поїду додому, поговорю зі своїм промоутером та менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо щодо наступних дій", – зазначив Ломаченко одразу після зустрічі.
Лопес також прокоментував свою масштабну перемогу. Він зізнався, що розумів, як буде поводитись Ломаченко у фінальних раундах, а також не міг покладатись лише на суддівські записки.
"Я вдячний Богу. Це заради мого хлопчика, який пішов з життя раніше цього року за два дні до смерті Кобі (Браянта). Я вдячний і кожен десь я йду з цим. Зараз я почуваюсь добре...Мені байдуже – я приймаю удар, щоб потім нанести свій. Саме так роблять справжні чемпіони – вони виходять на ринг та шукають спосіб перемогти. Я знайшов. Потрібно було пресингувати, працювати своїм джебом і не дозволяти йому підготувати атаку. Щоразу, коли він хотів вдарити, у мене було дещо і для нього", – наголосив американський боксер.
Тим часом легенда боксу Флойд Мейвезер не лише подивився бій, а й став багатшим на 20 тисяч доларів. Річ у тому, що він поставив 6 з половиною тисяч доларів на перемогу Лопеса, чим похизувався на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Як додав Флойд під фото чека, це була "легка перемога".
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