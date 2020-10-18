ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: дивитись відео і результат бою, хто переміг

Василь Ломаченко і Теофімо Лопес провели незвичайний бій 2020 року. Проте поєдинок завершився не найкраще для українця. Дізнайтеся результати та дивіться повне відео бою.

У ніч на 18 жовтня у Лас-Вегасі пройшов сенсаційний бік між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Однак, попри очікування, судді визначили переможцем саме американського бійця, тож українець втратив всі свої пояси.

Як це було: ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: трансляція бою 18 жовтня 2020

Ще з перших раундів Лопес активно показував свої уміння, поки Ломаченко нарощував темп. Лише до 7 раунду Василь почав діяти агресивніше, провівши 11 раунд на повну силу. Проте така тактика не спрацювала для суддів, тож американський боксер забрав всі пояси українця.

Ломаченко – Лопес: дивитись повне відео бою:

Тим часом Ломаченко вже не погоджується з рішенням щодо бою, адже певен, що другу половину зустрічі на рингу забрав саме він.

"Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок. Я не згідний з рішенням суддів! Я думав, що переможу, але результат є результат. Я з цим сперечатись зараз не збираюсь. Поїду додому, поговорю зі своїм промоутером та менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо щодо наступних дій", – поділився боксер після поразки.

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