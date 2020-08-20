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Рой Джонс поставив Тайсону жорсткий ультиматум щодо майбутнього бою
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Феєричний поєдинок між 51-річним Джонсом і 54-річним Тайсоном було заплановано на вересень, але його вирішили перенести.
У Сполучених Штатах Америки між легендарними боксерами назріває потужний конфлікт, який виходить за рамки рингу. Так, Рой Джонс вже вимагає від Майка Тайсона компенсувати йому збитки, які поніс Рой через перенесення бою.
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За словами Джонса, який свого часу був володарем титулів у п'яти вагових категоріях, через перенесення бою проти колишнього абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона з вересня на листопад, він зазнав збитків. Американець вимагає їх компенсувати, в іншому випадку він відмовиться від поєдинку.
"Я більше не присвячую себе боксу повністю, тому мені доводиться займатися іншими справами, щоб заробляти. Якщо я не можу їх робити, значить, мені повинні за це платити компенсацію. Мої юристи кажуть, що мені все повинні компенсувати. Якщо вони цього не зроблять, бій буде скасовано. Чому я маю міняти дату і псувати собі залишок року, якщо ми погодилися на 12 вересня?", – сказав Рой Джонс.
Поєдинок між 51-річним Джонсом і 54-річним Тайсоном був запланований на вересень, але його вирішили перенести на листопад 2020 року.
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