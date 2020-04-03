Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото

Інна Цимбалюк – фотомодель, телеведуча, актриса. Придбала популярність, вигравши конкурс Міс Україна Всесвіт 2006. Давайте подивимося, як красуня виглядає сьогодні у свої 34 роки!

Інна народилася в Чернівцях. Закінчила факультет "менеджмент міжнародного туризму" Київського Національного університету культури і мистецтв.

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Ще у 1998 році почала брати участь в конкурсах краси. До 2005 року виступила в восьми конкурсах. У кожному завоювала титул "Міс глядацьких симпатій". У 2001 році перемогла в регіональному конкурсі краси "Панна Західна Україна". У 2003 завоювала титул "Королева Києва". У 2006 році перемогла в національному конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" і вийшла у фінал міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт 2006".

Інна також кандидат в майстри спорту з художньої гімнастики. Брала участь в міжнародному спортивному телепроєкті "Ігри патріотів".

З 2005 року виступала в ролі телеведучої, а також була ведучою національних і міжнародних конкурсів краси, шоу, урочистих церемоній, благодійних заходів і т.д. У 2007 спробувала себе в кіно. Знялася в телесеріалі "Серцю не накажеш", новорічній комедії "Ялинка, кролик, папуга", ліричній комедії "Сім днів до весілля", художньому фільмі "Ван Гог не винен".

На першому курсі університету Інна Цимбалюк вела розважальну телепередачу на місцевому каналі в Чернівцях, пізніше стала співведучою Савіка Шустера в проєкті "Третій тайм", присвяченому подіям на Чемпіонаті Світу з футболу. Також працювала на ICTV в програмі "Зірковий патруль", вела "Погоду" на телеканалі "Інтер".

Гарячі фото Інни Цимбалюк:

У 2012 році Інна Цимбалюк стала ведучою проєкту "Королева балу" разом з Тео Деканом і Євгеном Калкатовим. Красуня любить водити автомобіль. Захоплюється екстремальними видами спорту: гірськими лижами, водінням катера, спортивного літака. Обожнює кішок. Інна Цимбалюк вийшла заміж за московського заможного бізнесмена Ігоря (ім'я – це все, що про нього відомо). У червні 2015 року Інна народила дочку.

І якщо з часом Інна стала публікувати фотографії з дочкою, знімків з чоловіком в блозі моделі так і не з'являлося. Тому багатьох приємно здивував новий кадр, який з'явився на сторінці у Інни. На ньому зображені всі: Інна, її чоловік і їх дочка. Правда, чоловік Цимбалюк потрапив в кадр не повністю, а їх дочка через різкі рухи вийшла на знімку не чітко.

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