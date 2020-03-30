Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+

Ізабелі Фонтана – неймовірно талановита бразильська супермодель, якій вже в 13 років вдалося почати свою модельну кар'єру. Давайте подивимося, як красуня виглядає сьогодні у свої 36 років!

Контракт з всесвітньо відомим брендом Victoria's Secret Ізабелі Фонтана підписала у віці 16 років, тим самим викликавши справжнісінький скандал. Адже раніше бренд, який займається виробництвом білизни, заявляв про те, що всі їхні моделі – дівчата старші 21 року.

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Майбутня супермодель Ізабелі Фонтана народилася в Бразилії, в місті Курітіба, 4 липня 1983 року. Уже в 13 років вона стає переможницею міжнародного модельного конкурсу Elite Model Look.

Як і багато дівчаток в ранньому віці вона мріяла присвятити себе модельному бізнесу і тому із задоволенням вбиралася в різні костюми і позувала перед дзеркалом. Дивлячись на обкладинки модних видань юна красуня всім серцем хотіла стати багатою, відомою і, звичайно ж, неймовірно красивою моделлю.

Вже у 16 років дівчина уклала контракти з Versace, Ralph Lauren і Valentino. Саме вони змогли розгледіти в ній не юну дівчинку, а вже цілком сформовану модель. У 2003 році її фото можна було побачити в еротичному календарі Pirelli. Вона настільки професійно відпрацювала, що редактори журналу також запрошували її в 2005, 2009 і 2011 роках. Завдяки своєму високому зросту і шикарній фігурі, будь-яке оголене фото дівчини перетворювалося на мистецтво. В її очах горить пристрасть, а тіло так і манить своїми неперевершеними формами. Цей успіх приніс їй всесвітню славу і популярність.

У 2004 році Ізабелі Фонтана стає обличчям бренду Hermes, для рекламної кампанії цього бренду її знімає сам легендарний Річард Аведон. У тому ж році вона знімається і в рекламі Balenciaga разом з такими моделями, як Джемма Ворд і Лія Кебеде, фотограф Девід Сімс.

Гарячі фото Ізабелі Фонтана 18+

У 2007 році красуня переїхала з синами в Нью-Йорк. Попри те, що у неї було вже двоє дітей, Ізабелі Фонтана змогла зберегти дівочу стрункість і її з розпростертими обіймами прийняли багато модних будинків. З 2007 року вона встигла взяти участь у показах таких відомих марок, як Chanel, Giorgio Armani, Versace, Oscar de la Renta, Helena Rubinstein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Roberto Cavalli і багатьох інших. Крім того вона продовжувала брати участь в показах і зйомках Victoria's Secret. У 2008 журнал Forbes включив Ізабелі Фонтана в список п'ятнадцяти найбільш високооплачуваних моделей світу.

У 2010 році модель вирішує спробувати свої сили на телебаченні, тому знімається в серіалі "Життя інших". Через відсутність особливого таланту їй дали невелику епізодичну роль, яку вона виконала непогано. На жаль, на цьому фільмографія дівчини закінчується, і вона знову вирішує повернутися у звичне їй річище моделінгу. Зараз красуня продовжує зніматися для відомих брендів, насолоджується життям та виховує дітей.

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