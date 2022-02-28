"Я – з Україною": як король жахів Стівен Кінг підтримав нашу країну

Американський письменник Стівен Кінг закликає світову громадськість не залишатися осторонь того, що відбувається в Україні.

74-річний письменник, відомий своїми романами у жанрі жахів, опублікував твіт на підтримку України.

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"Зазвичай, я не публікую свої фото. Але сьогодні – виняток з правила", – написав Кінг.

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

Свою першу заяву про Путіна король жахів зробив після годинної скандальної промови Путіна та визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" – ще до вторгнення в Україну. Тоді публікація Кінга набрала близько 150 тисяч лайків. "Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справи з Трампом", – написав автор книг.

Mr. Putin has made a serious miscalculation.

He forgot he's no longer dealing with Trump. — Stephen King (@StephenKing) February 23, 2022

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