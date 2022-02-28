Українські зірки, які взяли до рук зброю, щоб захищати Україну

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що не існує культури поза політикою. Культура, якщо ви досі цього не зрозуміли, – теж зброя. Але наразі її українські зірки наразі відклали, щоб взяти справжні автівки та захищати нашу країну від окупанта.

Українські зірки зараз на рівні з військовими боронять нашу країну. Радіо MAXIMUM розповідає, хто взяв справжню зброю, щоб боротися з окупантами, диверсантами та просто зберігати спокій у містах.

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Актори Олексій Тритенко й Ахтем Сеітаблаєв не першу ніч пліч-о-пліч захищають українців.

"Ще одна ніч позаду. Неспокійно, але ми тримаємось. Руский карабль – иди на х..й! Все буде Україна", – написав Тритенко.

До лав тероборони долучився український співак Олександр Ярмак.

"Сиджу в воєнкоматі, людей багато, нікого не закликаю, без героїзму, на власну відповідальність! Помітно багато толкових людей, які і воювали, і були у спеціальних військах, тому без пафосу, Україна вистоїть!", – написав він раніше.

Поповнив ряди українських військових, які зараз борються за Україну і хореограф Дмитро Дікусар.

"Сьогодні поповнив ряди! Потанцюємо", – написав Дмитро Дікусар.

Гурт "Антитіла" також долучився до територіальної оборони, щоб дати відсіч ворогові у столиці.

"Сьогодні ми б мали презентувати альбом в студії на радіо чи телебаченні, але студії не працюють. Та й, зрештою, країна сьогодні працює трохи по-іншому", – йдеться у повідомленні, яке з'явилося на сторінці гурту кілька днів тому.

Андрій Хливнюк, фронтмен "Бумбоксу" став частиною Тероборони та долучився до оборони столиці. А ще він потужно виконав "Ой, у лузі червона калина" на фоні Софійського собору. Зробив він це з рушницею на плечі.

"Коли не треба більше відповідати на запитання: "Каковы Ваши творческие планы?", – написав він.

Долучився до Хливнюка й Олег Михайлюта, фронтмен гурту ТНМК. Він теж поповнив лави територіальної оборони.

Ще до початку війни контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ підписав Олександр Положинський.

Учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Максим Тарапата теж долучився до територіальної оборони. Тож його можна буде побачити у Києві не лише зі смартфоном у руках, а й з автоматом.

Колишній російський бранець, режисер Олег Сенцов став на захист України та закликав так робити й інших.

"Мало пишу, бо багато справ. Ворог хоче знищити Україну та її народ. Всі до зброї! Йдіть до військоматів, вступайте в лави ЗСУ, записуйтесь в самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір в тилу агресора. Смерть окупантам! Слава Україні!", – закликав він.

Комік і актор Юрій Ткач також захищає свою сім'ю та Україну в лавах територіальної оборони.

Якщо ж ви не можете взяти зброю та боротися проти окупанта, то ви можете допомогти нашим хлопцям і дівчатам інакше. Долучайтеся до волонтерських рухів, надсилайте кошти на потреби армії та ведіть інформаційну війну проти агресора. І не забувайте, що все буде Україна!

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