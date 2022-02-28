Як житиме Київ з 1 березня: список змін для мешканців столиці

На киян з 1 березня 2022 року очікує низка змін. Вони стосуються не лише пересування містом, а й інших сфер життя. Дізнайтеся, що зміниться відзавтра.

Про те, як житиме Київ з 1 березня розповів мер міста Віталій Кличко під час брифінгу. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, що зміниться у житті містян, починаючи з першого дня весни.

Варте уваги: У Києві суворо заборонили рух смугою громадського транспорту

З 1 березня у Києві заборонять продаж алкоголю

Комендантська година. Передовсім він зазначив, що комендантська година починатиметься о 20:00, а закінчуватиметься о 07:00. Варто розуміти, що перепустки, видані раніше, будуть недійсними. Виходити ж з домівок можна буде лише під час оголошення повітряної тривоги.

Громадський транспорт. Повідомляється, що громадський транспорт у Києві не працюватиме з 19:00 по 08:00.

Магазини й аптеки. Що ж стосується крамниць та аптек, то вони будуть доступними для киян з 08:00 до 19:00.

Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності та ліки: Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, не краще за мародерство, – наголосив Кличко.

Заборона на алкоголь. З 1 березня у Києві суворо забороняється продаж алкоголю.

Також він наголосив на тому, що у штаб гуманітарної допомоги потрібні водії, які вміють керувати вантажним транспортом. Вони допомагатимуть перевозити гумдопомогу. Охочі можуть звертатися в КМДА.

Читайте також: Як правильно проїжджати блокпости: рекомендації від Міністерства оборони України